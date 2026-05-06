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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजममता बनर्जी या बीजेपी के नए विधायक, बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए कौन दे सकता है आदेश?

ममता बनर्जी या बीजेपी के नए विधायक, बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए कौन दे सकता है आदेश?

बंगाल में चुनाव बाद मची हिंसा के बीच कानून व्यवस्था की कमान फिलहाल चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों के पास है. ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार के कारण संवैधानिक पेंच फंसा है. आइए इसे विस्तार से समझें.

By : निधि पाल | Updated at : 06 May 2026 03:13 PM (IST)
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  • चुनाव आयोग की सर्वोच्च प्रशासनिक शक्ति, केंद्रीय बलों के माध्यम से व्यवस्था बनाएगा.
  • ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, पर सीमित शक्तियों के साथ आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन.
  • राज्यपाल प्रशासन को निर्देश, राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते हैं.
  • नई बीजेपी सरकार बनने पर प्रशासनिक शक्ति पूर्णतः नए मुख्यमंत्री को मिलेगी.

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर हिंसा और आगजनी का दौर शुरू हो गया है. लेनिन की मूर्तियों को ढहाने से लेकर दफ्तरों पर कब्जे और कार्यकर्ताओं की हत्या तक, राज्य के कोने-कोने से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस वक्त बंगाल में शासन किसका है? एक तरफ निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ 207 सीटों के साथ बीजेपी की नई सरकार बनने की तैयारी में है. कानून की पेचीदगियों के बीच आम जनता असमंजस में है कि इस वक्त पुलिस और प्रशासन को सख्त आदेश देने की असली ताकत किसके पास है.

चुनाव आयोग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकार

जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न होकर नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की कमान काफी हद तक भारत के चुनाव आयोग (ECI) के हाथों में होती है. वर्तमान हिंसक परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वह केंद्रीय सुरक्षा बलों के माध्यम से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधे आदेश दे सकता है. आयोग ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त न की जाए. इस वक्त में नौकरशाही और पुलिस सीधे तौर पर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए जवाबदेह होती है.

ममता बनर्जी और कार्यवाहक सरकार की भूमिका

संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार, जब तक नया मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेता, तब तक मौजूदा प्रशासनिक तंत्र कार्यवाहक मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही रहता है. ममता बनर्जी ने फिलहाल पद छोड़ने से मना किया है, लेकिन उनकी शक्तियां अब सीमित हो चुकी हैं. वे तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन इस वक्त उनके पास स्वतंत्र फैसले लेने के बजाय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों पर चलने की संवैधानिक मजबूरी है. प्रशासन इस समय निवर्तमान सरकार के बजाय आयोग और कानून के प्रति अधिक जवाबदेह होता है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे.

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राज्यपाल के पास मौजूद विशेष शक्तियां

बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में जब संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होती है, तब राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. यदि निवर्तमान मुख्यमंत्री और नई बनने वाली सरकार के बीच टकराव से कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो राज्यपाल सीधे प्रशासन को निर्देश दे सकते हैं. वे पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को तलब कर हिंसा रोकने के लिए जवाबदेही तय कर सकते हैं. राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेजकर राज्य की बिगड़ती स्थिति से अवगत कराने और जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाने की शक्ति रखते हैं.

नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का कानूनी दावा

चूंकि 2026 के इन चुनावों में बीजेपी ने 207 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया है, इसलिए संवैधानिक रूप से नई सरकार बनाने का अधिकार उनके पास है. बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक जल्द ही अपना नेता चुनकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. कानून की नजर में, जिस क्षण नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा, हिंसा को रोकने और प्रशासन को संचालित करने की पूरी जिम्मेदारी और कानूनी अधिकार उस नए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास चले जाएंगे. तब तक वे केवल राजनीतिक दबाव बना सकते हैं, प्रशासनिक आदेश नहीं दे सकते हैं.

गृह मंत्रालय भी कर रहा निगरानी

राज्य में मचे इस तांडव को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाने का फैसला चुनाव आयोग ही ले सकता है. लेनिन की मूर्ति तोड़ने और टीएमसी-कांग्रेस दफ्तरों पर कब्जे जैसी घटनाओं ने प्रशासन की विफलता को उजागर किया है. ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय भी चुनाव आयोग के साथ मिलकर स्थिति की निगरानी कर रहा है. जब तक सत्ता का हस्तांतरण सुचारू रूप से नहीं होता, तब तक सुरक्षा बलों को दंगाइयों पर बल प्रयोग करने और गिरफ्तारियां करने का आदेश सीधे दिल्ली और चुनाव आयोग के समन्वय से ही मिलेगा.

संवैधानिक संकट और अंतिम समाधान

इस वक्त बंगाल की इस हिंसा को रोकने के लिए वर्तमान में दोहरी जवाबदेही काम कर रही है. जमीनी स्तर पर चुनाव आयोग आदेश दे रहा है, जबकि संवैधानिक रूप से राज्यपाल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. ममता बनर्जी अब केवल नाममात्र की मुख्यमंत्री रह गई हैं, क्योंकि जनादेश उनके खिलाफ है. वास्तविक सत्ता उस वक्त प्रभावी होगी जब नई सरकार शपथ लेगी. तब तक, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से चुनाव आयोग और उसके अधीन काम कर रहे केंद्रीय बलों की है.

यह भी पढ़ें: Mamata Banerjee Refuses Resign: क्या इस्तीफा न देने पर गिरफ्तार हो सकती हैं ममता बनर्जी, क्या कहता है भारत का कानून?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 06 May 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Mamta Banerjee West Bengal Violence Election Commission Mamata Banerjee Resignation
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