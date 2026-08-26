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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमूंगफली का ‘बीयर डांस’, क्यों शराब के गिलास में जाते ही हो जाती हैं एक्टिव?

मूंगफली का ‘बीयर डांस’, क्यों शराब के गिलास में जाते ही हो जाती हैं एक्टिव?

अगर आपने कभी बीयर पी होगी, या किसी को पीते हुए देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि बीयर में मूंगफली डालते ही वह नीचे-ऊपर होने लगती है, इसे ही मूंगफली का डांस कहते हैं. चलिए जानें कि यह क्यों होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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अक्सर पार्टियों या दोस्तों के साथ बैठकों में जब बीयर के साथ चखने के रूप में मूंगफली परोसी जाती है, तो कई बार लोग छिला हुआ और भुना हुआ मूंगफली का दाना बीयर के गिलास में डाल देते हैं. शायद आपने ध्यान दिया हो कि वह सीधे नीचे बैठने के बजाय लगातार ऊपर-नीचे होने लगता है. आम देखने वालों को यह नजारा किसी डांस की तरह लग सकता है और इसे 'मूंगफली का बीयर डांस' भी कहा जाता है. हालांकि, इस दिलचस्प प्रक्रिया के पीछे कोई तिलस्म नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान के स्पष्ट नियम काम करते हैं, जिन पर शोधकर्ता भी अध्ययन कर चुके हैं.

 मूंगफली डूबने के साथ होती है शुरुआत

जब आप साबुत और छिली हुई मूंगफली को बीयर में गिराते हैं, तो वह शुरुआत में सीधे गिलास के तल में जाकर बैठ जाती है. इसका कारण दोनों के घनत्व में मौजूद अंतर है. मूंगफली का घनत्व बीयर के तरल से अधिक होता है, जिसके चलते उसका अपना वजन उसे नीचे खींच लेता है. लेकिन तली में पहुंचते ही एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो मूंगफली की आगे की हलचल तय करती है.

गैस के बुलबुले बनने की प्रक्रिया

बीयर को जब बोतल या कैन की सील खोलकर खुले गिलास में उड़ेला जाता है, तो उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस दबाव कम होने के कारण बाहर निकलने का रास्ता खोजती है. मूंगफली की खुरदरी और असमान सतह इस गैस को एकत्र होने के लिए एक प्राकृतिक आधार प्रदान करती है. वैज्ञानिक शब्दावली में इस जगह को न्यूक्लिएशन साइट कहा जाता है. मूंगफली के तली में बैठते ही बीयर में मौजूद गैस के सूक्ष्म बुलबुले उसकी बाहरी त्वचा पर तेजी से जमा होने लगते हैं.

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मूंगफली का ‘बीयर डांस’, क्यों शराब के गिलास में जाते ही हो जाती हैं एक्टिव?

ऊपर की तरफ क्यों उछलती है मूंगफली?

वैसे तो एक अकेला मूंगफली का दाना बीयर से भारी होता है, लेकिन जब उसके चारों तरफ बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे-छोटे बुलबुले चिपक जाते हैं, तो समीकरण बदल जाता है. मूंगफली और बुलबुलों का यह संयुक्त ढांचा बीयर के तरल की तुलना में हल्का हो जाता है. इससे उस पर ऊपर की ओर लगने वाला प्लवन बल बढ़ जाता है. नतीजतन बुलबुले मूंगफली को अपने साथ खींचते हुए धीरे-धीरे सतह की तरफ ले आते हैं.

सतह पर पहुंचते ही फिर शुरू हो जाता है डांस

जैसे ही मूंगफली तैरते हुए बीयर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचती है, वहां आते ही हवा के संपर्क में आने से उसके ऊपर चिपके बुलबुले फटने लगते हैं. जब मूंगफली पानी की सतह पर थोड़ी हिलती या पलटती है, तो उसके निचले हिस्से के बुलबुले भी फूटकर हवा में विलीन हो जाते हैं. गैस का सहारा छूटते ही मूंगफली का वजन फिर से भारी हो जाता है और वह दोबारा पेंदे की ओर डूबने लगती है. नीचे पहुंचते ही उस पर नए बुलबुले चिपकते हैं और यह चक्र फिर चालू हो जाता है.


मूंगफली का ‘बीयर डांस’, क्यों शराब के गिलास में जाते ही हो जाती हैं एक्टिव?

कब खत्म होता है यह सिलसिला?

मूंगफली का यह डांस हमेशा जारी नहीं रहता है, समय बीतने के साथ जैसे-जैसे बीयर में घुली कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी तरह उड़ जाती है और नए बुलबुलों का बनना बंद हो जाता है, मूंगफली की यह हलचल भी थम जाती है. इसके बाद वह बिना किसी गति के गिलास के निचले हिस्से में स्थिर होकर बैठ जाती है. बीयर में गैस की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, बुलबुले बनने और मूंगफली के ऊपर-नीचे होने की प्रक्रिया उतनी ही देर तक चलती रहेगी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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