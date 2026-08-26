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इस्लामाबाद के अस्पताल में भीषण आग, 15 नवजातों की मौत

इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के गायनेकोलॉजी वॉर्ड में बुधवार को आग लग गई. इस भीषण हादसे में 15 नवजात बच्चों की मौत हो गई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 26 Aug 2026 10:36 AM (IST)
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इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के गायनेकोलॉजी वार्ड में आग लगी है. आग लगने के 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड में 16 बच्चे थे. जिनमें से डॉक्टर सिर्फ एक को बचा पाए हैं.

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्पोक्सपर्सन डॉ अनीजा जलील ने कहा, कुछ बच्चों को रात को डिसचार्ज कर दिया गया था. इस वजह से अभी बच्चों की संख्या के बारे में सही से नहीं बता सकते हैं. 

कैसे लगी आग
उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. ये आग सुबह 7 बजे करीब लगी थी. आग बुझा दी गई है, लेकिन ठंडा करने की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा.

आग लगने का कारण पता करेगी कमेटी

जियो न्यूज के मुताबिक ज़िला प्रशासन ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए और बचाव कार्यों में दमकल की छह गाड़ियां और चार एम्बुलेंस शामिल हुईं. इस घटना की जांच के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है. ज़िला प्रशासन ने कहा कि यह समिति आग लगने के कारण का पता लगाएगी और यह भी जांच करेगी कि यह घटना कैसे हुई.

PIMS इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है. ये कई बड़े मेडिकल सेंटर में शामिल है. इस्लामाबाद अस्पताल, चिल्ड्रन्स अस्पताल, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर, बर्न केयर सेंटर और कार्डियक सेंटर शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: इंडिया का मिला मैसेज तो खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, बोले- 'मैं भारत के...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 26 Aug 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
FIRE Pakistan Pakistan Institute Of Medical Sciences
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