गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन

टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज की असली परीक्षा उसकी तकनीक, धैर्य और मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाने की क्षमता से होती है. साल 2026 में भारतीय बल्लेबाजों के बीच भी कुछ ऐसे नाम रहे हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ी है. हालांकि, सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ना तो शुभमन गिल आगे हैं और ना ही ऋषभ पंत. इस लिस्ट में एक ऐसा नाम सबसे ऊपर है, जिसने हाल ही में अपने बल्ले से जोरदार प्रदर्शन किया है.

देवदत्त पडिक्कल सबसे आगे

2026 में भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल हैं. उनके नाम इस साल अब तक 2 टेस्ट मैचों की 3 पारियों में 328 रन दर्ज हैं. उनका औसत 109.33 का है. खास बात यह है कि पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में ही यह बड़ा आंकड़ा हासिल किया है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पडिक्कल का बल्ला जमकर चला. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम मैनेजमेंट के भरोसे को सही साबित किया और रन बनाने के मामले में बाकी भारतीय बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया.

ऋषभ पंत दूसरे नंबर पर

इस लिस्ट में ऋषभ पंत दूसरे स्थान पर हैं. इस साल 4 पारियों में उन्होंने 249 रन बनाए हैं. 4 पारियों में उनके बल्ले से तीन अर्धशतक आए हैं और 2026 में उनका टेस्ट औसत 62.25 का है. पंत टेस्ट में भी अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं.

KL राहुल तीसरे नंबर पर हैं. 2026 में उन्होंने 3 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 235 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 58.75 है. राहुल लंबे समय से टेस्ट टीम में अपनी तकनीक और संयम के लिए पहचाने जाते हैं और इस साल भी उन्होंने उपयोगी पारियां खेली हैं.

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गिल भी टॉप-5 में

भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस सूची में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 2026 में 3 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 200 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल 101 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं. उनके बाद ध्रुव जुरेल का नाम आता है, जिन्होंने 192 रन बनाए हैं. यानी 2026 के आंकड़ों में भारतीय बल्लेबाजों की टॉप-5 लिस्ट में पडिक्कल के साथ राहुल, गिल, पंत और जायसवाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

श्रीलंका दौरे ने बदली तस्वीर

इस आंकड़े में भारत के मौजूदा श्रीलंका दौरे का बड़ा योगदान है. सीरीज में पडिक्कल ने 328 रन बनाए, जबकि इस सीरीज में ध्रुव जुरेल 173 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 168 रन बनाकर ऋषभ पंत तीसरे और केएल राहुल चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने इस सीरीज में अब तक 135 रन बनाए हैं. इस तरह 2026 में अब तक टेस्ट क्रिकेट में देवदत्त पडिक्कल ने अपने प्रदर्शन से गिल और पंत जैसे चर्चित बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है.

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