'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री

आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री

यश की 'टॉक्सिक' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. वहीं अब फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. यहां जानिए ये फिल्म कैसी है?

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 26 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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कई बार टलने के बाद, 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' आखिरकार 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई.  इस फिल्म से 2022 की ब्लॉकबस्टर 'केजीएफ चैप्टर 2' के बाद 'रॉकिंग स्टार'यश ने बड़े पर्दे पर मच अवेटेड कमबैक किया है. वहीं अब फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. यहां जान सकते हैं कि ये फिल्म कैसी है. 

'टॉक्सिक' में यश का लुक है इम्प्रेसिव
 एबीपी के फर्स्ट रिव्यू के मुताबिक 'टॉक्सिक' पूरी तरह यश की फिल्म है. इस मूवी में उनका लुक तो काफी कमाल का लगा ही है वहीं उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी जबरदस्त है. वे जैसे ही पर्दे पर आते हैं वैसे ही छा जाते हैं.

उनके हर डायलॉग पर थिएटर्स में खूब तालियां बजी हैं. यूं कहिए कि यश ने अपने हर एक सीन में जान डाल दी है. वे काफी स्टाइलिश लगे हैं. यहां तक कि उनके सिगरेट पीने का स्टाइल और मारने का स्टाइल भी काफी दमदार है. यश फिल्म में एक डायलॉग बोलते हैं जिस पर जमकर सीटियां भी बजी. वे कहते हैं- 'वायलेंस मेरी लैंग्वेज रही, यूनिवर्सल लैंग्वेज'. 


आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री

एक्ट्रेसेस ने की कमाल की एक्टिंग
'टॉक्सिक' में कियारा से लेकर हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुकमणि वसंत सहित कई अदाकाराएं हैं. इन सभी हसीनाओं का रोल काफी दमदार है. खासतौर पर हुमा कुरैशी की स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छी है. वहीं नयनतारा अपने एक्शन सीन्स में कमाल कर जाती हैं.  वहीं कियारा आडवाणी और  यश की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी है. 

'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन्स की नहीं है भरमार
'टॉक्सिक' के ट्रेलर में यश और कियारा के काफी इंटीमेट सीन दिखे थे जिसकी आलोचना होने के साथ ही काफी विवाद भी हुआ था. लेकिन जिन सीन्स पर कंट्रोवर्सी हो रही थी वैसा फिल्म देखने के बाद कुछ नहीं लगता. स्टोरी के मुताबिक सभी किरदार जस्टिफाई लगते हैं.

 
 
 
 
 
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कहानी से जुड़ाव की लगी कमी
फिल्म में यश के साथ फीमेल स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस दमदार है. लेकिन 'टॉक्सिक' की सबसे बड़ी कमी इसकी कहानी का फ्लो है जिससे जुड़ाव महससू नहीं होता है. राया की बचपन की स्टोरी जितनी इमोशनल है, पर्दे पर उतनी नहीं दिखती. बोलने में दर्द दिखता है लेकिन वो दर्द महसूस नहीं होता है. हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यश ने अपने हर सीन में कमाल किया है. पूरी फिल्म नयनतारा और यश के इर्द गिर्द घूमती है और दोनों ही अपने-अपने किरदारो में जमे हैं. 

वहीं फिल्में में खूब वायलेंस भी दिखाई गई है. हिंसा के मामले में ये 'धुरंधर' से आगे निकल गई है. लेकिन फिर भी लोग थिएटर में इस फिल्म को एंजॉय करते दिख रहे हैं. 

कुल मिलाकर: यश का स्वैग, दमदार एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं.

ये भी पढ़ें:-मंगलवार को 'इरुमुडी' ने मारी बाजी, 'आवारापन 2' ने भी दिखाया दम, जानें- कलेक्शन

'टॉक्सिक' के बारे में सब कुछ
गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की गई फिल्म 'टॉक्सिक' में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया मुख्य भूमिकाओं में हैं।ययह फ़िल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. 'टॉक्सिक' को सीबीएफसी ने बिना किसी कट के  'A' रेटिंग के साथ मंजूरी दी है. 

ये भी पढ़ें:-'आवारापन 2' ने दूसरे मंगलवार पलटी बाजी, 'सिंघम रिटर्न्स' को भी दी मात

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 26 Aug 2026 11:22 AM (IST)
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