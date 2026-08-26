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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील

स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील

बसपा चीफ मायावती ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सभी जाति-धर्म के लोगों को समान अधिकार देने वाला धर्मनिरपेक्ष और समतामूलक संविधान दिया.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 26 Aug 2026 10:04 AM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा की स्कूल ड्रेस के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अब हाईकोर्ट के इस फैसले को कुछ लोग सही बता रहें तो कुछ गलत, इसी बीच अब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बयान सामने आया है.

बसपा चीफ मायावती ने हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़े विवाद को स्थानीय स्तर पर सुलझाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की अस्मिता, सम्मान और आत्म-सम्मान से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक मामलों में टीका-टिप्पणी से बचने की भी अपील की.

मायावती ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सभी जाति-धर्म के लोगों को समान अधिकार देने वाला धर्मनिरपेक्ष और समतामूलक संविधान दिया. संविधान के तहत सभी धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक रीति-रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है. ऐसे मामलों में सभी को एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म, पर्दा, चादर या हिजाब पहनने जैसे मामलों को ज्यादा तूल देकर कोर्ट-कचहरी में कानूनी विवाद बनाने के बजाय स्कूल प्रबंधन और शासन-प्रशासन को आपसी समझ और सूझबूझ से इसका समाधान निकालना चाहिए. इससे ऐसे मुद्दों की आड़ में संकीर्ण राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा.

संवेदनशील मामलों पर लोगों को टीका-टिप्पणी करने से बचना चाहिए

मायावती ने कहा कि बीएसपी सर्वसमाज के सम्मान के साथ-साथ सभी के जान-माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी में विश्वास रखने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है. उन्होंने अपील की कि किसी भी धर्म, धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक प्रचलन एवं मान्यताओं से जुड़े संवेदनशील मामलों पर लोगों को टीका-टिप्पणी करने से बचना चाहिए. यह देश और जनहित में होगा.

बदायूं में अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर भी जताई चिंता

मायावती ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जारी विवाद और तनाव पर भी चिंता जताई. उन्होंने शासन-प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर शांतिपूर्ण और उचित समाधान निकालने की मांग की.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 26 Aug 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court MAYAWATI UP NEWS HIjab
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