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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर

हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर

यह हादसा उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर मंगलवार सुबह रामाखेड़ी गांव के पास हुआ. पुलिस ने मां-बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 26 Aug 2026 11:42 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय और उनकी मां की मध्य प्रदेश में एक सड़क हादसे में मौत हो गई. सोमवार देर रात छवि परिवार के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए कार से निकली थीं. आगे चल रहे ट्रक में उनकी कार जा घुसी. कार में कुल 5 लोग सवार थे. इनमें मां-बेटी ने मौके पर दम तोड़ दिए, जबकि पिता, समधी और ड्राइवर की हालत गंभीर है.

हादसे के बाद इन सभी को बड़ौद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर मंगलवार सुबह रामाखेड़ी गांव के पास हुआ. पुलिस ने मां-बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. हाथरस जंक्शन क्षेत्र के महौखास गांव निवासी छवि वार्ष्णेय (23), पिता श्यामलाल (54), मां सारिका (50), उनके समधी सूरजपाल और ड्राइवर सचिन सोमवार देर रात महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन रवाना हुए थे.

इसी दौरान उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर माखेड़ी गांव के पास आगे चल रहे ट्रक में उनकी कार जा घुसी. इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में छवि और उनकी मां सारिका की मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता श्यामलाल, समधी सूरजापल और ड्राइवर सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए. एनएचएआई की एंबुलेंस से दोनों मृत मां-बेटी के शव शासकीय अस्पताल बड़ौद लाए गए. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर विजेंद्र चूड़िहार ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल आगर रेफर कर दिया गया है.

बड़ौद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की. छवि के चेचेरे भाई सचिन वार्ष्णेय ने बताया कि वह बचपन से ही प्रतिभाशाली थीं, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उसने की है. पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहती थीं, उनमें शुरू से ही कुछ अलग करने और आगे बढ़ने का जुनून था. 

छवि ने साल 2021 में शुरू किया था अपना यूट्यूब

साल 2021 में छवि ने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था. शुरुआत में उन्होंने अपनी डेली लाइफ से जुड़े व्लॉग और वीडियो बनाने शुरू किए. धीरे-धीरे उनके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे और चैनल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी. इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित वीडियो भी बनाने शुरू किए. 

छवि के यूट्यूब चैनल पर सात लाख से अधिक सब्सक्राइबर

छवि के यूट्यूब चैनल पर सात लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे. वहीं इंस्टाग्राम पर भी उनके एक लाख से अधिक फॉलोअर्स थे. दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने के कारण वह क्षेत्र की चर्चित सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बन चुकी थीं. सोशल मीडिया पर छवि के काम को परिवार का भी पूरा सहयोग मिला. पिता श्यामलाल गांव में किराने की दुकान चलाते हैं. परिवार ने छवि को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया. 

Input By : आरके अग्रवाल
Published at : 26 Aug 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Hathras News UP NEWS
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