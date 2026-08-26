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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल

छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल

Reddit के r/IndianWorkplace पर कर्मचारी ने इन चैट्स को शेयर करते हुए लिखा कि वह अक्सर इस कम्युनिटी पर Toxic Bosses की कहानियां देखता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Aug 2026 10:23 AM (IST)
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ऑफिस में बॉस और कर्मचारी की बातचीत का नाम आते ही अक्सर लोगों को डांट, छुट्टी के लिए लंबी पूछताछ और काम का दबाव याद आता है. लेकिन Reddit पर वायरल हुई कुछ WhatsApp चैट ने इस सोच को थोड़ा बदल दिया है. एक कर्मचारी ने अपने बॉस के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें कर्मचारी बीमारी या निजी काम के चलते छुट्टी और Work From Home की इजाजत मांग रहे हैं. खास बात यह रही कि बॉस ने न कोई सवाल-जवाब किया और न ही कर्मचारी को अपराधबोध महसूस कराया.

‘बॉस ने बस Take care कहा’, कर्मचारी ने मांगी थी छुट्टी

Reddit के r/IndianWorkplace पर कर्मचारी ने इन चैट्स को शेयर करते हुए लिखा कि वह अक्सर इस कम्युनिटी पर Toxic Bosses की कहानियां देखता है. इसलिए उसने सोचा कि क्यों न बॉस की तरफ से कुछ ‘बोरिंग’ चैट भी दिखाई जाएं. एक बातचीत में कर्मचारी ने बताया कि उसका गला पहले से बेहतर था, लेकिन रात में खांसी फिर बढ़ गई है. उसने WFH करने की बात कही और अचानक बताने के लिए माफी भी मांगी. बॉस का जवाब बेहद छोटा था- “Ok, makes sense. Take care.” यानी न कोई बहस, न कोई अतिरिक्त सवाल.

One from the manager’s side
by u/kaamchalau in IndianWorkplace

बुखार हुआ तो भी बॉस ने नहीं बनाया मुद्दा

एक दूसरी चैट में कर्मचारी ने बताया कि ऑफिस से लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे बुखार भी है. उसने दवा लेने की बात कही और बताया कि अगले दिन अपनी हालत देखकर फैसला करेगा. बॉस ने सिर्फ इतना कहा- “Take care.” एक और कर्मचारी ने परिवार के कार्यक्रमों के बाद थकान और कम एनर्जी का हवाला देते हुए ऑफिस आने के बजाय WFH की अनुमति मांगी. जवाब आया- “Ok, no problem.” बस इतनी सी बातचीत थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को यही ‘नॉर्मल’ मैनेजर वाली बात सबसे खास लगी.

छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल

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यूजर्स बोले- अच्छा मैनेजर वही जो सिस्टम बनाए

पोस्ट पर कई यूजर्स ने कहा कि अच्छे मैनेजर की पहचान हर छोटी चीज पर कर्मचारी को रोकने से नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाने से होती है जिसमें किसी कर्मचारी के छुट्टी लेने पर भी काम चलता रहे. एक यूजर ने लिखा कि अगर टीम किसी एक व्यक्ति के ऑफिस न आने या छुट्टी लेने पर काम ही नहीं कर सकती, तो इसके लिए मैनेजर जिम्मेदार है क्योंकि उसने सही सिस्टम और प्रोसेस नहीं बनाया.  एक यूजर ने अपने पुराने कनाडाई बॉस का उदाहरण भी दिया. उसने बताया कि बॉस काम को लेकर सख्त था, लेकिन कर्मचारियों के ऑफिस टाइम के बाहर के समय का सम्मान करता था.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 10:23 AM (IST)
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