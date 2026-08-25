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टूथब्रश नहीं था तो दांत कैसे साफ करते थे लोग, कैसे हुआ इसका आविष्कार?
Toothbrush History: टूथब्रश के अविष्कार से पहले भी लोग दांत साफ करते थे. आइए जानते हैं कि उस वक्त किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था.
Toothbrush History: टूथब्रश के रोजमर्रा की जरूरत बनने से पहले लोग अपने दांत साफ करने के लिए साधारण प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे. अलग-अलग सभ्यताओं में पेड़ की टहनी, नमक, कोयला, राख और यहां तक की हड्डियों के पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता था. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 25 Aug 2026 02:57 PM (IST)
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