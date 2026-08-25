टूथब्रश नहीं था तो दांत कैसे साफ करते थे लोग, कैसे हुआ इसका आविष्कार?

प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग पेड़ की पतली टहनी का इस्तेमाल शुरुआती टूथब्रश के तौर पर करते थे. वह एक सिरे को तब तक चबाते थे जब तक की उसके रेशे नरम और ब्रश जैसे ना हो जाए. इससे दांत और मसूड़े को साफ करने के लिए एक साधारण औजार बन जाता था.