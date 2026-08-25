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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजटूथब्रश नहीं था तो दांत कैसे साफ करते थे लोग, कैसे हुआ इसका आविष्कार?

टूथब्रश नहीं था तो दांत कैसे साफ करते थे लोग, कैसे हुआ इसका आविष्कार?

Toothbrush History: टूथब्रश के अविष्कार से पहले भी लोग दांत साफ करते थे. आइए जानते हैं कि उस वक्त किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Aug 2026 02:57 PM (IST)
Toothbrush History: टूथब्रश के अविष्कार से पहले भी लोग दांत साफ करते थे. आइए जानते हैं कि उस वक्त किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था.

Toothbrush History: टूथब्रश के रोजमर्रा की जरूरत बनने से पहले लोग अपने दांत साफ करने के लिए साधारण प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे. अलग-अलग सभ्यताओं में पेड़ की टहनी, नमक, कोयला, राख और यहां तक की हड्डियों के पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता था. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग पेड़ की पतली टहनी का इस्तेमाल शुरुआती टूथब्रश के तौर पर करते थे. वह एक सिरे को तब तक चबाते थे जब तक की उसके रेशे नरम और ब्रश जैसे ना हो जाए. इससे दांत और मसूड़े को साफ करने के लिए एक साधारण औजार बन जाता था.
प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग पेड़ की पतली टहनी का इस्तेमाल शुरुआती टूथब्रश के तौर पर करते थे. वह एक सिरे को तब तक चबाते थे जब तक की उसके रेशे नरम और ब्रश जैसे ना हो जाए. इससे दांत और मसूड़े को साफ करने के लिए एक साधारण औजार बन जाता था.
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अलग-अलग इलाकों में चबाने वाली टहनी का चलन जारी रहा. भारत में नीम और बाबुल की टहनी दातुन के तौर पर मशहूर हुई और अरब देशों में मिसवाक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा. उनके प्राकृतिक रेशे पुराने जमाने के ब्रश के बाल की तरह काम करते थे.
अलग-अलग इलाकों में चबाने वाली टहनी का चलन जारी रहा. भारत में नीम और बाबुल की टहनी दातुन के तौर पर मशहूर हुई और अरब देशों में मिसवाक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा. उनके प्राकृतिक रेशे पुराने जमाने के ब्रश के बाल की तरह काम करते थे.
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लोग पिसा हुआ कोयला, लकड़ी की राख, सेंधा नमक और सूखी पत्तियां भी अपने दांतों पर रगड़ते थे. यह चीज आमतौर पर उंगलियों से लगाई जाती थी और खाने के कणों और सतह पर जमी गंदगी को हटाने में मदद करती थी.
लोग पिसा हुआ कोयला, लकड़ी की राख, सेंधा नमक और सूखी पत्तियां भी अपने दांतों पर रगड़ते थे. यह चीज आमतौर पर उंगलियों से लगाई जाती थी और खाने के कणों और सतह पर जमी गंदगी को हटाने में मदद करती थी.
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प्राचीन यूनानी और रोमन लोग पिसी हुई हड्डी और सीप के खोल वाले पाउडर का इस्तेमाल करते थे. इसी के साथ मध्ययुगीन यूरोप में ईंट का चूरा और जली हुई ब्रेड जैसी चीजों के इस्तेमाल की बात कही जाती है.
प्राचीन यूनानी और रोमन लोग पिसी हुई हड्डी और सीप के खोल वाले पाउडर का इस्तेमाल करते थे. इसी के साथ मध्ययुगीन यूरोप में ईंट का चूरा और जली हुई ब्रेड जैसी चीजों के इस्तेमाल की बात कही जाती है.
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चीन के मिंग राजवंश के दौरान आधुनिक डिजाइन जैसा टूथब्रश सामने आया. बांस या फिर हड्डी से बने हैंडल में सूअर के बाल लगाए जाते थे. इसे हैंडल और ब्रिसल्स का एक अलग सिस्टम बन जाता था.
चीन के मिंग राजवंश के दौरान आधुनिक डिजाइन जैसा टूथब्रश सामने आया. बांस या फिर हड्डी से बने हैंडल में सूअर के बाल लगाए जाते थे. इसे हैंडल और ब्रिसल्स का एक अलग सिस्टम बन जाता था.
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1780 में अंग्रेज विलियम एडिस ने जेल में रहते हुए हड्डी के हैंडल और जानवरों के बालों का इस्तेमाल करके एक टूथब्रश बनाया. रिहाई के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर टूथब्रश बनाना शुरू किया.
1780 में अंग्रेज विलियम एडिस ने जेल में रहते हुए हड्डी के हैंडल और जानवरों के बालों का इस्तेमाल करके एक टूथब्रश बनाया. रिहाई के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर टूथब्रश बनाना शुरू किया.
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1938 में ड्यूपॉन्ट ने पारंपरिक जानवरों के बालों की जगह नायलॉन के टूथब्रश बनाए. नायलॉन ज्यादा टिकाऊ, एक जैसा और बनाने में आसान था.
1938 में ड्यूपॉन्ट ने पारंपरिक जानवरों के बालों की जगह नायलॉन के टूथब्रश बनाए. नायलॉन ज्यादा टिकाऊ, एक जैसा और बनाने में आसान था.
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स्विस डॉक्टर फिलिप गाय वूग ने 1954 में ब्रोक्सोडेंट विकसित किया. इसे पहला इलेक्ट्रिक टूथपेस्ट माना जाता है. इन्हें शुरू में उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जिनके हाथों की हरकत सीमित थी.
स्विस डॉक्टर फिलिप गाय वूग ने 1954 में ब्रोक्सोडेंट विकसित किया. इसे पहला इलेक्ट्रिक टूथपेस्ट माना जाता है. इन्हें शुरू में उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जिनके हाथों की हरकत सीमित थी.
Published at : 25 Aug 2026 02:57 PM (IST)
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Toothbrush History Invention Of Toothbrush History Of Toothbrush

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