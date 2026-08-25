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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितने देशों में पहुंचता है नासिक का प्याज, कहां-कहां होता है एक्सपोर्ट?

कितने देशों में पहुंचता है नासिक का प्याज, कहां-कहां होता है एक्सपोर्ट?

नासिक का लाल प्याज अपनी लंबी शेल्फ लाइफ के कारण बांग्लादेश और यूएई समेत 20 से अधिक देशों में निर्यात होता है. आइए जानें कि आखिर अचानक से देश में प्याज के रेट किस वजह से बढ़े हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 25 Aug 2026 05:46 PM (IST)
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  • भारी बारिश-नमी से प्याज सड़ा, बाजार आपूर्ति घटी।

देश में प्याज की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. मुख्य खपत वाले शहरों तक प्याज की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नासिक से विशेष मालगाड़ियों के जरिए प्याज भेजा जा रहा है. इसका मकसद बाजार में प्याज की कमी न होने देना और आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है, लेकिन यह बात बेहद दिलचस्प है कि जिस नासिक के प्याज के दम पर भारत के घरों की रसोई चलती है, वही नासिक दुनिया के 20 से अधिक देशों को भी अपनी उपज से महकाता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

किन-किन प्रमुख देशों में निर्यात होता है नासिक का प्याज?

नासिक से प्याज का निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी और एशियाई देशों के साथ-साथ खाड़ी के देशों में किया जाता है. भारत के सबसे बड़े खरीदारों में बांग्लादेश पहले पायदान पर आता है, जहां हर साल भारी मात्रा में प्याज भेजा जाता है. इसके अलावा श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव और सिंगापुर जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भी इसकी नियमित आपूर्ति होती है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE), दुबई, वियतनाम और अन्य मध्य-पूर्वी देशों के बाजारों में भी नासिक का लाल प्याज खूब बिकता है.

नासिक की मंडी एशिया का सबसे बड़ा केंद्र

नासिक जिले में स्थित लासलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति (APMC) को पूरे एशिया में प्याज का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है. भारत से विदेशों में भेजे जाने वाले कुल प्याज का एक बड़ा हिस्सा इसी मंडी से होकर गुजरता है. लासलगांव मंडी में रोजाना हजारों क्विंटल प्याज की नीलामी होती है, जहां से देश-विदेश के व्यापारी बोली लगाकर इसे खरीदते हैं. यहां का पूरा कारोबारी ढांचा अंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें: प्याज के दाम ने कब-कब गिराई सरकार? जान लें देश का सियासी मिजाज


कितने देशों में पहुंचता है नासिक का प्याज, कहां-कहां होता है एक्सपोर्ट?

नासिक के लाल प्याज की अंतरराष्ट्रीय मांग

दुनिया भर के बाजारों में नासिक के लाल प्याज की जबरदस्त मांग बनी रहती है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसका खास तीखा स्वाद और इसकी लंबी शेल्फ लाइफ यानी लंबे समय तक खराब न होने की क्षमता है. दूर-दराज के देशों में समुद्री जहाजों के जरिए माल भेजने में हफ्ते का समय लगता है, लेकिन नासिक का प्याज जल्दी सड़ता नहीं है. इसी गुणवत्ता के कारण अंतरराष्ट्रीय खरीदार भारतीय प्याज को पहली पसंद मानते हैं.

अचानक क्यों उछली प्याज की दरें?

मौजूदा समय में देश के भीतर प्याज के थोक और खुदरा दामों में अचानक आई तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं. सबसे प्रमुख वजह यह है कि मार्च-अप्रैल में रबी सीजन के दौरान गोदामों में रखा गया पुराना प्याज अब लगभग खत्म होने की कगार पर है. वहीं दूसरी ओर, इस साल मानसून की अनिश्चितता और विभिन्न इलाकों में हुई बेमौसम बारिश के कारण नई खरीफ फसल की बुवाई और उसकी मंडियों तक आवक में काफी देरी हो गई है.


कितने देशों में पहुंचता है नासिक का प्याज, कहां-कहां होता है एक्सपोर्ट?

मौसम की मार और आपूर्ति में बाधा

इस बार मानसून के दौरान हुई भारी बारिश और हवा में नमी के चलते मंडियों तथा ओपन स्टोरेज में रखा प्याज तेजी से खराब हुआ है. नमी की वजह से प्याज में फफूंदी लगने और सड़ने की समस्याएं देखने को मिली हैं, जिससे बाजार में इस्तेमाल योग्य प्याज की सप्लाई अचानक घट गई. आपूर्ति और मांग के बीच पैदा हुए इसी अंतर के कारण खुदरा बाजारों में कीमतें अचानक बढ़ गईं, जिसके बाद सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: क्या चीनी खरीदने पर लिमिट लगा सकते हैं दुकानदार? जानें नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 05:46 PM (IST)
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