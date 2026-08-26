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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया

गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया

असम पुलिस ने एक युवक को अपने ही घर से लगभग 50 लाख रुपये नकद और सोने के गहने चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है. FIR में आरोपी के दोस्तों का भी नाम है, जो फरार हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 11:50 AM (IST)
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असम के जोरहाट में 25 साल के युवक को अपने ही घर से लगभग 50 लाख रुपये नकद और सोने के गहने चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को शक है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च किया है.

आरोपी की पहचान यश धनुका अग्रवाल के तौर पर हुई है. उसे तब पकड़ा गया, जब उसके पिता ने जोरहाट सदर पुलिस स्टेशन में नकद और कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के मुताबिक चोरी 11 अगस्त को हुई थी, जब परिवार घर पर नहीं था. आरोप है कि माता-पिता के कमरे का लॉकर तोड़कर नकदी और गहने चोरी किए गए.

अहमदाबाद से वापस लाए पिता
पुलिस ने बताया कि चोरी के बाद यश जोरहाट से चला गया था. साइबर सिक्योरिटी सेल की मदद से जांच करने वालों ने उसके मोबाइल को अहमदाबाद में ट्रेस किया. बाद में यश के पिता अहमदाबाद गए, उसे वापस जोरहाट लाए और पुलिस के हवाले कर दिया. जोरहाट सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऋषिकेश हजारिका ने बताया कि यश को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है.

पुलिस ने क्या बताया
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि चोरी के बाद उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया. जांच करने वालों को शक है कि यश ने कुछ पैसे अपनी गर्लफ्रेंड पुबाली दत्ता पर खर्च किए. उसने कथित तौर पर उसके लिए लगभग 1.5 लाख रुपये का iPhone खरीदा था. पुलिस का यह भी कहना है कि उसने उसे कैश दिया और उसके साथ कई दिन होटलों और रिसॉर्ट्स में बिताए. इस मामले में पुबाली दत्ता को आरोपी नहीं बनाया गया है.

यश के दोस्तों, जितेंद्र सोमानी और रोहित प्रसाद का नाम भी FIR में शामिल है. पुलिस को शक है कि इन दोनों दोस्तों ने कथित चोरी और चोरी किए गए सोने को ठिकाने लगाने में मदद की होगी. दोनों अभी फरार हैं. परिवार ने पुलिस को बताया कि कैश घर पर बिजनेस से जुड़े कामों के लिए रखा गया था. यश पारिवारिक बिजनेस में शामिल था, उसे घर में रखे पैसे के बारे में पता था.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 26 Aug 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Assam CRIME POLICE
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