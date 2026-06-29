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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran America Conflict: इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश न माने कोई देश तो क्या कार्रवाई हो सकती है, कितनी ताकतवर है यह अदालत

Iran America Conflict: इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश न माने कोई देश तो क्या कार्रवाई हो सकती है, कितनी ताकतवर है यह अदालत

ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद भी दोनों देश बाज नहीं आ रहे हैं और एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. ऐसे में सवाल है कि अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय अदालत का नियम न मानें तो क्या हो सकता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Jun 2026 12:25 PM (IST)
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  • सुरक्षा परिषद सैन्य कार्रवाई कर सकती है, पर वीटो बाधा।

Iran America Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कानून चर्चा में बना हुआ है. दोनों देश फिलहाल सैन्य हमले रोकने के लिए सहमत हो चुके हैं. ईरान और अमेरिका के बीच कतर में तकनीकी स्तर की बातचीत भी होने वाली है, लेकिन इसी बीच ईरान के अंतरराष्ट्रीय अदालत जाने की चर्चा हो रही है. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि अगर कोई देश इस सर्वोच्च अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दे तो, क्या होता है? क्या यह अदालत इतनी ताकतवर है कि दुनिया के दो देशों को झुका सके, या फिर इसके फैसले सिर्फ कागजी ही रह जाते हैं.

कितना ताकतवर है सुरक्षा परिषद

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास अपनी कोई पुलिस या सेना नहीं है, जो किसी देश में जबरन घुसकर अपने फैसले लागू करवा सके. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके फैसले बेअसर हैं. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 के तहत अगर कोई देश इस अदालत के आदेश की अनदेखी करता है, तो पीड़ित देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटा सकता है. सुरक्षा परिषद के पास उस देश को सबक सिखाने और फैसला मनवाने के लिए कड़े कदम उठाने की पूरी कानूनी शक्ति होती है, जिससे मामला बेहद गंभीर हो जाता है.

तो क्या फैसला न मानने वाले देशों पर लग सकती है पाबंदी?

जब दो देशों के बीच का मामला सुरक्षा परिषद में पहुंचता है, तो दोषी देश के खिलाफ सख्त आर्थिक और राजनयिक पाबंदियों का दौर शुरू हो सकता है. सुरक्षा परिषद उस देश के वैश्विक व्यापार पर रोक लगा सकती है, उसकी अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों और बैंक खातों को फ्रीज कर सकती है, और उसके नागरिकों की वैश्विक यात्राओं पर प्रतिबंध लगा सकती है. इस तरह की चौतरफा नाकेबंदी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए काफी होती है. दुनिया से कट जाने के डर से भी कई देश इसके फैसले मानने पर राजी हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Middle East Conflict: ईरान-अमेरिका की दुश्मनी में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी दुनिया तो कौन होगा किस तरफ, कितने देश बदल सकते हैं पाला?

वैश्विक शांति के लिए सैन्य कार्रवाई

अगर कोई देश अदालत का फैसला मानने से इनकार कर देता है और उसकी इस जिद से दुनिया की शांति में को लेकर खतरा पैदा हो जाता है, तो फिर सुरक्षा परिषद आखिरी रास्ते के तौर पर बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है. चार्टर के अनुच्छेद 42 के तहत, सुरक्षा परिषद एक बहुराष्ट्रीय सेना भेजकर फैसले को जबरन लागू करा सकती है. इसके अलावा वैश्विक मंच पर उस देश की जमकर बदनामी भी होती है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेला हो जाता है. 

वीटो पावर की कमजोरी

इस अदालत के नियम इतने सख्त होने के बाद भी इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है, जिसे वीटो पावर कहा जाता है. सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस या फिर उनके करीबी मददगार देशों के खिलाफ कार्रवाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है. अगर अदालत इन देशों के खिलाफ कोई फैसला सुना भी देती है तो ये देश सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई या प्रस्ताव को तुरंत रोक सकते हैं. इसीलिए कई बार ताकतवर देश इस अदालत के फैसले नहीं मानते हैं.

यह भी पढ़ें: Unsafe Countries: सुरक्षा के मामले में ये देश हैं सबसे ज्यादा असुरक्षित, जानें क्या है भारत का हाल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
International Court Of Justice UN Security Council Middle East Iran America Conflict
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