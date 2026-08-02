#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजशहजाद पूनावाला की कितनी है नेटवर्थ, कहां-कहां से होती है कमाई?

शहजाद पूनावाला की कितनी है नेटवर्थ, कहां-कहां से होती है कमाई?

Shehzad Poonawalla Net Worth: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है. आइए जान लेते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है और उनकी कमाई कहां-कहां से होती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Aug 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 2008 में कांग्रेस से राजनीतिक शुरुआत कर, 2017 में भाजपा में शामिल।

Shehzad Poonawalla Net Worth: बीजेपी के तेज-तर्रार और अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले शहजाद पूनावाला को लेकर खबर है कि उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया है. बीते दो दिनों से सोशल मीडिया पर उनको लेकर अलग माहौल देखने को मिल रहा है. बीते शुक्रवार को उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वे भाजपा के साथ नहीं हैं. इसी बीच उनको लेकर अलग-अलग सवाल उठने चालू हो गए हैं. कोई उनकी नेटवर्थ के बारे में बात कर रहा है तो कोई पूछ रहा है कि उनकी कमाई कहां से हो रही है. आइए चलिए इन सबस सवालों के जवाब इस आर्टिकल में देते हैं. 

शहजाद पूनावाला की नेट वर्थ?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शहजाद पूनावाला की कुल संपत्ति लगभग 70 लाख डॉलर आंकी गई है. अगर इस रकम को भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो यह राशि करीब 65 करोड़ रुपये के आसपास बैठती है. चूंकि पूनावाला ने न तो अब तक कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा है और न ही कभी संसदीय चुनाव लड़ा है, इसलिए अब तक तो उन्होंने चुनाव आयोग में अपनी संपत्ति का हलफनामा जमा नहीं कराया है. यही वजह है कि उनकी कुल कमाई और कुल संपत्ति का कोई सरकारी या आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है. रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी असल संपत्ति इस आंकड़े से थोड़ी कम या फिर ज्यादा भी हो सकती है.

वकालत और पेशेवर गतिविधियों से आय

राजनीति में आने के अलावा शहजाद पूनावाला पेशे से एक क्वालिफाइड और सर्टिफाइड वकील भी हैं. कानूनी दुनिया में सक्रिय रहने के कारण वकालत भी उनकी मुख्य आय का एक अहम जरिया माना जाता है. उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई कानूनी मामलों में अपनी सेवाएं दी हैं. इसके साथ ही वे विभिन्न मंचों पर लीगल कंसल्टेंसी और कानूनी सलाह देने का काम भी करते हैं. एक सफल वकील के रूप में कोर्ट-कचहरी के काम और अन्य लीगल असाइनमेंट के जरिए उन्हें हर महीने एक बेहतरीन और सम्मानजनक कमाई हासिल हो जाती है.

यह भी पढ़ें: प्लास्टिक करेंसी के बाद कागज के नोटों का क्या करेगा RBI, कैसे होंगे नष्ट?


शहजाद पूनावाला की कितनी है नेटवर्थ, कहां-कहां से होती है कमाई?

मीडिया डिबेट्स और पब्लिक स्पीकिंग से आय

शहजाद पूनावाला की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मीडिया में उनकी मजबूत उपस्थिति से भी आता है. विभिन्न टीवी चैनलों की तीखी राजनीतिक बहसों में शामिल होना, विचार-विमर्श करना और विश्लेषक के रूप में अपनी राय रखना उनकी पहचान का हिस्सा है. वे पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट और सम्मेलनों में भी मुख्य वक्ता के तौर पर हिस्सा लेते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी सक्रिय रहने और देश के बड़े मंचों पर अपनी बात बेबाकी से रखने के बदले भी उन्हें पेशेवर असाइनमेंट के रूप में अच्छी रकम प्राप्त होती है. 

राजनीतिक पदों से मिलने वाले भत्ते

भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली आईटी सेल जैसी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के कारण उनका राजनीतिक दायरा काफी बड़ा है. हालांकि उन्हें मिलने वाले सटीक वेतन या तय भत्तों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में मुख्य पद पर होने के नाते उन्हें मासिक भत्ते और सुविधाएं जरूर मिलती होंगी. उनकी मजबूत राजनीतिक पहुंच, पार्टी के वरिष्ठ पदों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के कारण उनकी आय की स्थिरता हमेशा बनी रहती है. 

कांग्रेस से बगावत और भाजपा में एंट्री

शहजाद पूनावाला ने साल 2008 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की रिसर्च टीम से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी. वे पुणे एनएसयूआई के उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र कांग्रेस में सचिव पद पर भी रहे. हालांकि 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया और प्रक्रिया पर सवाल उठाए. इस बगावत के बाद उनके भाई तहसीन और परिवार ने उनसे दूरी बना ली. इसके बाद 2017 में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जहां उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई.


शहजाद पूनावाला की कितनी है नेटवर्थ, कहां-कहां से होती है कमाई?

पारिवारिक बैकग्राउंड

शहजाद पूनावाला का जन्म 17 अक्टूबर 1987 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था. उनके पिता सरफराज पूनावाला एक कारोबारी थे, जिनका निधन 1992 में ही हो गया था. उनके भाई तहसीन पूनावाला भी देश के जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक हैं. शहजाद ने पुणे के सेंट विंसेंट हाई स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद एमआईटी और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से वकालत (LLB) की डिग्री ली है.

यह भी पढ़ें: जब स्पेस स्टेशन में आग नहीं जलती, तो खाना कैसे बनाते हैं एस्ट्रोनॉट्स

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Shehzad Poonawalla Shehzad Poonawalla Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
शहजाद पूनावाला की कितनी है नेटवर्थ, कहां-कहां से होती है कमाई?
शहजाद पूनावाला की कितनी है नेटवर्थ, कहां-कहां से होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
Delhi Laxmi Yojana 2026: दिल्ली में लक्ष्मी योजना शुरू, जानें कहां मिलता है सबसे ज्यादा पैसा?
दिल्ली में लक्ष्मी योजना शुरू, जानें कहां मिलता है सबसे ज्यादा पैसा?
जनरल नॉलेज
मच्छर काटने जितना दर्द, मिलती है सीधे मौत; कितना खतरनाक कॉमन करैत?
मच्छर काटने जितना दर्द, मिलती है सीधे मौत; कितना खतरनाक कॉमन करैत?
जनरल नॉलेज
Mahabharata Draupadi Pani Puri Story: क्या महाभारत में बना था पहला गोलगप्पा, जानें क्या है 'द्रौपदी' कनेक्शन?
क्या महाभारत में बना था पहला गोलगप्पा, जानें क्या है 'द्रौपदी' कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
लाइफस्टाइल
Kunal Khemu Kashmir House Tour: कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
एग्रीकल्चर
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget