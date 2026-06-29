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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUnsafe Countries: सुरक्षा के मामले में ये देश हैं सबसे ज्यादा असुरक्षित, जानें क्या है भारत का हाल?

Unsafe Countries: सुरक्षा के मामले में ये देश हैं सबसे ज्यादा असुरक्षित, जानें क्या है भारत का हाल?

Unsafe Countries: दुनिया में कुछ ऐसे देश है जिन्हें सबसे ज्यादा असुरक्षित माना जाता है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 29 Jun 2026 09:55 AM (IST)
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  • भारत वैश्विक सुरक्षा रैंकिंग में मध्यम जोखिम वाली श्रेणी में है।
  • ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर, आंतरिक सुरक्षा चुनौती।
  • हैती, रूस, वेनेजुएला, अफगानिस्तान दुनिया के सबसे असुरक्षित देश।
  • आइसलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देश, कम अपराध दर के कारण।

Unsafe Countries: ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग का इस्तेमाल अक्सर यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि देश अपने नागरिकों और आने वाले लोगों के लिए कितने सुरक्षित हैं. इन रैंकिंग में सशस्त्र संघर्ष, अपराध, आतंकवाद, राजनीतिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और सामाजिक अशांति जैसी वजहों को ध्यान में रखा जाता है. हाल ही में आई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक भारत मध्य जोखिम वाली श्रेणी में आता है. आइए जानते हैं कि कौन से देश सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं.

ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग में भारत की स्थिति 

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के मुताबिक भारत 163 देशों में से 127वें  स्थान पर आता है. हालांकि भारत मजबूत सैन्य क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है. लेकिन आंतरिक सुरक्षा चुनौती, सीमा पर तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी वजह इसकी पूरी रैंकिंग को प्रभावित करती रहती हैं. वहीं अगर Numbeo के सेफ्टी इंडेक्स की बात करें तो भारत को यह वैश्विक स्तर पर 66वें स्थान पर रखता है. यह भारत को मध्यम स्तर की सुरक्षा वाला देश बताता है.

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दुनिया के सबसे असुरक्षित देश 

कई देश गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, संगठित अपराध या फिर कमजोर शासन की वजह से गंभीर सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहे हैं. हैती को व्यापक रूप से दुनिया की सबसे खतरनाक देश में से एक माना जाता है. ऐसे इसलिए क्योंकि गिरोहों की बढ़ती हिंसा, बड़े पैमाने पर अपहरण और कई क्षेत्र में कानून व्यवस्था का खत्म हो जाना इस देश को खतरनाक बना देते हैं. 

इसी के साथ रूस की स्थिति भी काफी नीचे आ गई है. इसकी वजह चल रहे भू राजनीतिक संघर्ष और सैन्य अभियान हैं. साथ ही वेनेजुएला आर्थिक पतन, राजनीतिक अशांति और हिंसक अपराधों से जूझ रहा है. इस वजह से कई निवासियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है. 

इसी के साथ अफगानिस्तान दशकों के संघर्ष, आतंकवादी गतिविधि और तालिबान के लगातार शासन की वजह से सबसे कम सुरक्षित देश में से एक बन गया है.

कौन सा देश सबसे सुरक्षित है? 

रैंकिंग के दूसरे छोर पर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के मुताबिक आइसलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित देश का स्थान बनाए हुए है. यह देश कम अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता, मजबूत संस्थान और सैन्य संघर्ष की गैर मौजूदगी की वजह से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 09:55 AM (IST)
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