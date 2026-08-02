#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमच्छर काटने जितना दर्द, मिलती है सीधे मौत; कितना खतरनाक कॉमन करैत?

मच्छर काटने जितना दर्द, मिलती है सीधे मौत; कितना खतरनाक कॉमन करैत?

कॉमन करैत भारत के सबसे खतरनाक जहरीले सांपों में से एक है. जानिए इसके काटने के लक्षण, क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जाता है? क्या करें, क्या न करें और इसका सही इलाज क्या है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 02 Aug 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

Common Krait snake: सांप का नाम सुनते ही अच्छे खासे इंसान की हवा टाइट हो जाती है. सामने किंग कोबरा या कोई दूसरा सांप हो तो खड़े-खड़े ही मौत तक आ जाती है. कुछ सांप तो इतने जहरीले होते हैं, जिनके काटने के बाद इंसान को सोचने तक का टाइम नहीं मिलता. इन्हीं में से है कॉमन करैत सांप. 

इस सांप की खास बात यह है कि इसके काटने पर मच्छर या चींटी काटने जितना दर्द होता है. ऐसे में इंसान को पता ही नहीं चलता कि जिस बाइट को वह सामान्य समझ रहा है, वह उसकी जान भी ले सकता है. कॉमन करैत एक ऐसा सांप है जिसके काटने पर तेज दर्द या सूजन जैसे लक्षण नहीं होते, बल्कि दर्द भी बहुत मामूली सा महसूस होता है. 

कितना खतरनाक कॉमन करैत सांप?

कॉमन करैत जिसका वैज्ञानिक नाम Bungarus caeruleus है. यह सांप भारत का सबसे जहरीले और खतरनाक सापों में से एक है. इस सांप को साइलेंट किलर का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके काटने पर तेज दर्द महसूस नहीं होता. इसका जहर सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है. अगर इसका इलाज नहीं मिलता है तो व्यक्ति सोते-सोते ही मर जाता है. सोते-सोते मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर व्यक्ति रात में सो रहा हो तो उसे पता भी नहीं चलता कि सांप ने काट लिया है धीरे-धीरे ज़हर शरीर में फैलता है और आंखें और पलकें भारी हो जाती हैं.

यह भी पढ़े: ITR Penalty Rules: ITR फाइलिंग में दी गलत जानकारी, कितनी हो सकती है सजा?

काटने के बाद क्या दिक्कत होती है

  • शुरुआत में काटने की जगह बहुत कम दर्द या सूजन हो सकती है. कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि सांप ने काटा है.
  • कुछ घंटों बाद पलकें झुकने लगती हैं
  • धुंधला या दो-दो दिखाई देना.
  • बोलने और निगलने में दिक्कत होना.
  • मुंह में लार जमा होना या निगलने में परेशानी.
  • हाथ-पैरों में कमजोरी महसूस होना.
  • सांस लेने में तकलीफ शुरू होना.
  • इलाज न मिलने पर सांस लेने वाली मांसपेशियां काम करना बंद कर सकती हैं, जिससे जान का खतरा हो जाता है.

सांप काटने पर क्या करें?

  • मरीज को शांत रखें और कम से कम चलने दें.
  • काटे हुए हाथ या पैर को स्थिर रखें.
  • तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचें.
  • अगर सुरक्षित हो और बिना जोखिम के संभव हो, तो सांप की फोटो ले लें. सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश न करें.

क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए?

  • घाव को काटना या चूसना नहीं.
  • कसकर रस्सी या कपड़ा न बांधें. इससे काटे गए हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है.
  • बर्फ, मिट्टी, जड़ी-बूटी या झाड़-फूंक का सहारा न लें.
  • इलाज में देरी बिल्कुल न करें.

क्या है इसका इलाज

कॉमन करैत के काटने पर इसका इलाज केवल एंटी-स्नेक वेनम (ASV) है. इसका इलाज अस्पताल में ही किया जा सकता है. एंटी-स्नेक वेनम (ASV) के लगने पर यह सांप के जहर को खत्म कर देता है, जिसकी मदद से व्यक्ति खतरे से बाहर आ सकता है.इसके साथ ही अगर व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उस समय ऑक्सीजन दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर वेंटिलेटर का सहारा लिया जाता है. डॉक्टर मरीज की सांस, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर लगातार नज़र रखते हैं. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर दवाई दी जाती है.

यह भी पढ़े: आवारा पशु से हादसे पर कौन देगा मुआवजा, सरकार या इंश्योरेंस कंपनी?

Published at : 02 Aug 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Snake GK NEWS Common Krait Common Krait Snake
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
मच्छर काटने जितना दर्द, मिलती है सीधे मौत; कितना खतरनाक कॉमन करैत?
मच्छर काटने जितना दर्द, मिलती है सीधे मौत; कितना खतरनाक कॉमन करैत?
जनरल नॉलेज
Mahabharata Draupadi Pani Puri Story: क्या महाभारत में बना था पहला गोलगप्पा, जानें क्या है 'द्रौपदी' कनेक्शन?
क्या महाभारत में बना था पहला गोलगप्पा, जानें क्या है 'द्रौपदी' कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
जब स्पेस स्टेशन में आग नहीं जलती, तो खाना कैसे बनाते हैं एस्ट्रोनॉट्स
जब स्पेस स्टेशन में आग नहीं जलती, तो खाना कैसे बनाते हैं एस्ट्रोनॉट्स
जनरल नॉलेज
प्लास्टिक करेंसी के बाद कागज के नोटों का क्या करेगा RBI, कैसे होंगे नष्ट?
प्लास्टिक करेंसी के बाद कागज के नोटों का क्या करेगा RBI, कैसे होंगे नष्ट?
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
टेलीविजन
'तुम हर जगह कमाल करोगी...', प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: लापरवाही ने फिर ली मासूम की जान! खुली होदी में गिरा 4 साल का गोलू
नोएडा: लापरवाही ने फिर ली मासूम की जान! खुली होदी में गिरा 4 साल का गोलू
Home Tips
How to Store Roti: रोटी टाइट हो जाती है? ऐसे करेंगे स्टोर तो घंटो रहेगी मुलायम
रोटी टाइट हो जाती है? ऐसे करेंगे स्टोर तो घंटो रहेगी मुलायम
शिक्षा
KVS भर्ती का रिजल्ट कब होगा जारी? 23 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार
KVS भर्ती का रिजल्ट कब होगा जारी? 23 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget