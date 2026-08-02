Delhi Laxmi Yojana 2026: दिल्ली में लक्ष्मी योजना शुरू, जानें कहां मिलता है सबसे ज्यादा पैसा?
Delhi Laxmi Yojana 2026 : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीएम कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली लक्ष्मी योजना के पोर्टल की शुरुआत की, पोर्टल लॉन्च होते ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं.
Delhi Laxmi Yojana 2026 : दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत कर दी है. अब महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. वहीं देशभर में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर राज्य में अलग-अलग स्कीम चल रही हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली लक्ष्मी योजना में क्या है, कौन आवेदन कर सकता है और देश के किस राज्य में महिलाओं को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है.
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महिलाओं को सबसे ज्यादा पैसा किस राज्य में मिलता है?
अगर हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता की तुलना की जाए, तो झारखंड इस लिस्ट में सबसे आगे है. यहां मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं. शुरुआत में इस योजना के तहत कम राशि मिलती थी, लेकिन दिसंबर 2024 में इसे बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया.
1. बिहार - बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी महिलाओं के लिए जरूरी योजना मानी जाती है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 10 हजार रुपये से लेकर 2 लाख 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता किस्तों में दी जाती है. इस राशि का यूज महिलाएं छोटा बिजनेस शुरू करने या स्किल प्रशिक्षण के लिए कर सकती हैं.
2. हरियाणा - हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है. इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2025 को हुई थी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं. आवेदन ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है. इसकी पहली किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी.
3. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश - महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं. इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होना जरूरी है. वहीं मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना के तहत दिसंबर 2025 से महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं.
4. कर्नाटक - कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये दिए जाते हैं.
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