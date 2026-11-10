दिवाली के दौरान पटाखे जलाते समय कई बार छोटी सी लापरवाही से हाथ या उंगलियां आग की चपेट में आ जाती हैं. कई बार त्वचा सिर्फ लाल होकर झुलस जाती है, तो कभी तेज गर्मी या पटाखे के विस्फोट से गहरे घाव भी हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में सबसे पहले घबराने के बजाय सही फर्स्ट ऐड करना जरूरी है. समय पर उठाए गए कदम दर्द और त्वचा को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं.

हाथ जलने के बाद अक्सर लोग तुरंत राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं. कोई टूथपेस्ट लगाता है तो कोई घी या तेल का इस्तेमाल करता है. लेकिन ये तरीके नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पटाखे से हाथ जलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए. जानिए ऐसे ही कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में.

सबसे पहले ठंडे पानी से करें सिकाई

अगर पटाखे से हाथ जल गया है तो सबसे पहले प्रभावित हिस्से को सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे करीब 20 मिनट तक रखें. इससे त्वचा की गर्मी कम होती है और जलन से राहत मिलती है. ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए. वहीं हाथ पर सीधे बर्फ लगाने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा को अतिरिक्त नुकसान पहुंच सकता है.

हाथ में पहनी चीजें तुरंत उतार दें

हाथ जलने के बाद प्रभावित जगह पर सूजन आ सकती है. ऐसे में अगर आपने अंगूठी, घड़ी, कंगन या कोई दूसरी ज्वेलरी पहनी है तो उसे सावधानी से उतार दें. सूजन बढ़ने के बाद इन्हें निकालना मुश्किल हो सकता है. हालांकि अगर कोई चीज त्वचा से चिपक गई है तो उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश न करें. ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है. वहीं इन चीजों के पहने रखने से त्वचा की जलन भी बढ़ सकती है, इसलिए इन्हें उतार देना बेहतर है.

जले हुए हिस्से को साफ कपड़े से ढकें

हाथ को ठंडे पानी से अच्छी तरह ठंडा करने के बाद प्रभावित हिस्से को साफ नॉन-स्टिक ड्रेसिंग से ढकें. इससे घाव धूल-मिट्टी और बाहरी गंदगी के संपर्क में आने से बचता है. अगर नॉन-स्टिक ड्रेसिंग उपलब्ध नहीं है तो साफ कपड़े का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. ध्यान रखें कि कपड़ा जली हुई त्वचा पर कसकर न बंधे, क्योंकि इससे जलन बढ़ सकती है.

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फफोले पड़ने पर न करें ये गलती

कई बार हाथ जलने के बाद त्वचा पर पानी से भरे छोटे-बड़े फफोले बन जाते हैं. इनमें मौजूद तरल पदार्थ त्वचा को ठीक होने के दौरान सुरक्षा देने में मदद करता है. इसलिए इन्हें फोड़ना या इनकी ऊपरी परत हटाना नहीं चाहिए. ऐसा करने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. अगर फफोले बड़े हैं या हथेली और उंगलियों पर बने हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं.

जलने पर टूथपेस्ट और घी लगाने से बचें

हाथ जलने पर लोगों के द्वारा कई तरह के घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, लेकिन सभी तरीके सही नहीं होते. जली हुई त्वचा पर टूथपेस्ट, घी, तेल, मक्खन या हल्दी लगाने से बचना चाहिए. ये चीजें त्वचा की गर्मी बाहर निकलने में बाधा डाल सकती हैं और घाव की जांच व उपचार को मुश्किल बना सकती हैं. वहीं किसी भी तरह की क्रीम, एंटीसेप्टिक या घरेलू लेप का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है.

दर्द और जलन ज्यादा हो तो डॉक्टर से लें सलाह

अगर हाथ जलने के बाद दर्द कम नहीं हो रहा है या सूजन बढ़ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दर्द कम करने की दवा दे सकते हैं. अगर त्वचा सफेद, काली या चमड़े जैसी दिखाई दे रही है, हाथ की उंगलियां ज्यादा प्रभावित हुई हैं, बड़े फफोले बन गए हैं या पटाखे के विस्फोट से गहरा घाव हुआ है तो तुरंत अस्पताल जाएं. हाथ और उंगलियों पर होने वाली गंभीर जलन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है.

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