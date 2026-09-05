आजादी की रात जब दिल्ली में 12 बजे, तब बॉम्बे-कलकत्ता की घड़ी में कितना वक्त था?

केंद्र सरकार ने मार्च 2027 से देश की सभी सरकारी संस्थाओं, बैंकों और प्रतिष्ठानों के लिए 'एक देश, एक समय' के नए वैधानिक नियम को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया है. मानव इतिहास में सुबह जगने से लेकर रात सोने तक समय प्रबंधन ही गतिविधियों का आधार रहा है, जिसकी तकनीकें प्राचीन काल से आज तक काफी बदली हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक मध्यरात्रि, जब देश आजाद हुआ और दिल्ली की घड़ियों में 12 बजे थे, तब बॉम्बे में रात के 11:21 बज रहे थे और कलकत्ता में 12:24 का समय हो रहा था.

आजादी की रात तीन बड़े शहरों की घड़ियों का वक्त

14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात पंडित जवाहरलाल नेहरू जब नियति से वादे वाला ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तब देश की राजधानी दिल्ली में रात के ठीक 12 बजे थे. लेकिन भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से बॉम्बे और कलकत्ता में वहां के स्थानीय टाइम जोन सक्रिय थे. उस ऐतिहासिक क्षण पर बॉम्बे टाइम दिल्ली के मानक समय से 39 मिनट पीछे यानी रात के 11:21 बजे दर्ज कर रहा था. वहीं दूसरी ओर पूर्व में स्थित कलकत्ता का समय दिल्ली से 24 मिनट आगे चल रहा था, जिसके चलते वहां की घड़ियों में रात के 12:24 बज चुके थे.

आजादी के समय टाइम जोन एक न होने की वजह

स्वतंत्रता प्राप्ति के दौर में पूरे भारत में आज की तरह एक समान समय चक्र यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था. आधिकारिक तौर पर स्वाधीन भारत सरकार ने 1 सितंबर 1947 से पूरे देश में एक मानक समय व्यवस्था को अंगीकार किया था. हालांकि व्यापारिक और औद्योगिक महत्व अधिक होने के कारण कलकत्ता शहर ने वर्ष 1948 तक और बॉम्बे ने वर्ष 1955 तक अपनी घड़ियों को पुराने स्थानीय समय के अनुसार ही संचालित रखना पसंद किया. बाद में प्रशासनिक सुगमता के लिए इन्हें केंद्रीय समय प्रणाली में मिलाया गया.

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सौर समय और देशांतर रेखाओं का पुराना गणित

आजादी से पहले भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के समय में अंतर होने की मुख्य वजह स्थानीय सौर समय पर आधारित व्यवस्था थी. बीसवीं सदी की शुरुआत तक लोग अपनी घड़ियों की सुइयां सीधे आकाश में सूर्य की स्थिति देखकर तय करते थे, जब सूरज ठीक सिर के ऊपर आता तो दोपहर के 12 बजते थे. चूंकि भारत पूर्व से पश्चिम तक काफी चौड़ा है, इसलिए अलग-अलग देशांतरों पर स्थित कलकत्ता और बॉम्बे के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में एक घंटे से भी ज्यादा का स्वाभाविक अंतर रहता था.

प्रांतीय रेलवे और स्थानीय समय का अंग्रेजों का ढांचा

ब्रिटिश शासन काल के दौरान प्रशासनिक और व्यापारिक सहूलियत के लिए मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे प्रमुख प्रेसीडेंसी शहरों के अपने अलग टाइम जोन हुआ करते थे. ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन ने रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन के लिए रेलवे टाइम भी शुरू किया था. वर्ष 1906 के आसपास अंग्रेजों ने समन्वय बनाने के उद्देश्य से औपचारिक रूप से भारतीय मानक समय की नींव तो रखी, लेकिन आजादी मिलने के बाद तक बॉम्बे और कलकत्ता जैसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र अपनी पुरानी स्थानीय घड़ी प्रणाली पर ही काम करते रहे.

पृथ्वी का घूर्णन और वैज्ञानिक समय निर्धारण

वैज्ञानिक नियमों के अनुसार, समय की गणना पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन गति से तय होती है. हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और 360 डिग्री का एक पूर्ण चक्कर लगाने में करीब 24 घंटे का वक्त लेती है. भूगोल शास्त्रियों द्वारा तय की गई 360 काल्पनिक देशांतर रेखाओं में से प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर की दूरी पर 1 घंटे या 60 मिनट के समय का अंतर पैदा हो जाता है. पूर्व दिशा में सूर्य पहले दिखाई देने के कारण पूर्वी देशों और शहरों में पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में दिन की शुरुआत हमेशा जल्दी होती है.

इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) और मिर्जापुर

भारतीय मानक समय (IST) पूरे देश के साथ-साथ पड़ोसी देश श्रीलंका में भी आधिकारिक समय के रूप में मान्य है. भारत के केंद्रीय समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है. वैश्विक मानक यूटीसी और ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) की तुलना में भारत की घड़ी 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है. यही कारण है कि जब ब्रिटेन की राजधानी लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं.





एक ही राष्ट्रीय मानक समय की अनिवार्यता

भारत का भौगोलिक फैलाव पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक लगभग 2933 किलोमीटर लंबा है. देशांतरीय दृष्टिकोण से 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व के बीच लगभग 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है. 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट के अंतर के हिसाब से अरुणाचल और गुजरात के स्थानीय समय में पूरे 2 घंटे का अंतर आता है. यदि देश में एक मानक समय न होता तो ट्रेनों की समय सारणी, उड़ान सेवाओं, बैंकिंग और सरकारी काम-काज में बेहद भ्रम की स्थिति बनी रहती, जिससे बचने के लिए मध्य रेखा को पूरे देश का सर्वमान्य समय माना गया.

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