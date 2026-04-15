हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDrinking rules in gujarat: गुजरात में किन लोगों को होती है शराब पीने की छूट? जान लें ड्राई स्टेट के ये नियम

Drinking rules in gujarat: गुजरात में किन लोगों को होती है शराब पीने की छूट? जान लें ड्राई स्टेट के ये नियम

Drinking rules in gujarat: गुजरात में शराब पूरी तरह बैन है, फिर भी किन लोगों को मिलती है छूट? समझिए परमिट सिस्टम के नियम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 15 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

Drinking rules in gujarat: गुजरात एक ड्राई स्टेट है यानी कि यहां शराब बिक्री और शराब पीने पर प्रतिबंध है. गुजरात में सामान्य तौर पर शराब खरीदना, बेचना और पीना एक कानूनी अपराध है. ये नियम राज्य में सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां कोई शराब पी ही नहीं सकता, यहाँ कुछ लोगों के लिए शराब पीने में छूट दी जाती है लेकिन आखिर यह छूट किसको और कैसे मिलती है, आइए आज जानते हैं.

किन लोगों को मिल सकती है शराब पीने की अनुमति?

हालांकि गुजरात पूरा ड्राई स्टेट है, लेकिन यहां कुछ लोगों को छूट दी जाती है. गुजरात में शराब की बिक्री को परमिट व्यवस्था के द्वारा चलाया जाता है. जैसे यहां कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक का अस्थायी परमिट प्राप्त कर सकता है और 40 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति हेल्थ परमिट पर शराब पी सकता है.जो व्यक्ति गुजरात से नहीं है वह वहां शराब खरीद और पी सकता है, साथ ही विदेशी पर्यटक भी शराब खरीद और पी सकते हैं, उन्हें अस्थायी परमिट लेना होगा.

यह भी पढ़ेंः इस देश में किराए पर मिलती हैं बीवियां, यहां घूमने सबसे ज्यादा जाते हैं भारत के लोग

कैसे काम करती है गुजरात में परमिट व्यवस्था?

सरकार कुल 7 प्रकार के परमिट चलाती है. हेल्थ परमिट गुजरात के सबसे पुराने परमिटों में से एक है. इसके लिए आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मासिक आय 25000 से अधिक होनी चाहिए. आवेदन करने के लिए कोई स्वास्थ्य से जुड़ा कारण होना चाहिए. गुजरात में अस्थायी रूप से रहने वाले और विदेशी लोगों के लिए अस्थायी परमिट होता है, जिससे वे प्रति माह 4 यूनिट शराब खरीद सकते हैं. यह परमिट अधिकतर 1 महीने के लिए होता है, जिसके बाद इसे रिन्यू करवाया जाता है.

शराब खरीदने की प्रक्रिया, नियम और निगरानी व्यवस्था

परमिट प्राप्त करने के बाद आप अधिकारिक या सरकारी दुकानों से शराब खरीद सकते हैं. बिना परमिट के शराब खरीदना या बेचना अपराध माना जाता है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाती है. परमिट प्रणाली पर सरकार की कड़ी निगरानी होती है, नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट रद्द किया जा सकता है और जुर्माना या कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है. इस परमिट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन बनाए रखना है.

यह भी पढ़ेंः दुनिया का सबसे ताकतवर शेयर बाजार किस देश का, किस पायदान पर आता है भारत?

Published at : 15 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Gujarat Dry State Rules Alcohol Law Gujarat Liquor Permit Gujarat Gujarat Alcohol Policy Legal Drinking In Gujarat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Pakistan Richest Man: पाकिस्तान का सबसे रईस आदमी कौन, जानें उनके पास मुकेश अंबानी से कितना कम पैसा?
पाकिस्तान का सबसे रईस आदमी कौन, जानें उनके पास मुकेश अंबानी से कितना कम पैसा?
जनरल नॉलेज
 Iran External Debt: ईरान पर किस देश का है सबसे ज्यादा कर्ज, जानें कहां-कहां से लिया उधार?
ईरान पर किस देश का है सबसे ज्यादा कर्ज, जानें कहां-कहां से लिया उधार?
जनरल नॉलेज
Drinking rules in gujarat: गुजरात में किन लोगों को होती है शराब पीने की छूट? जान लें ड्राई स्टेट के ये नियम
गुजरात में किन लोगों को होती है शराब पीने की छूट? जान लें ड्राई स्टेट के ये नियम
जनरल नॉलेज
ED Raids Ashok Mittal Premises: कितने पैसे वाले हैं अशोक मित्तल, जिनके ठिकाने पर ईडी ने की छापेमारी?
कितने पैसे वाले हैं अशोक मित्तल, जिनके ठिकाने पर ईडी ने की छापेमारी?
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑफिसर को बचाने नहीं ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने ट्रंप ने भेजा था फाइटर जेट? सैटेलाइट से खुलासा
ऑफिसर को बचाने नहीं ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने ट्रंप ने भेजा था फाइटर जेट? सैटेलाइट से खुलासा
बिहार
सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव बोले, 'BJP के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर भारी पड़ी नीतीश की मर्जी'
सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव बोले, 'BJP के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर भारी पड़ी नीतीश की मर्जी'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
बॉलीवुड
महाराजा लुक में BMW से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में घुसा था अंजान शख्स,ऐसे खुली पोल
महाराजा लुक में BMW से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में घुसा था अंजान शख्स,ऐसे खुली पोल
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
पंजाब
परिसीमन से बदलेगा पंजाब और हरियाणा का सियासी संतुलन? सुखबीर सिंह बादल के बयान ने मचाई खलबली
परिसीमन से बदलेगा पंजाब और हरियाणा का सियासी संतुलन? सुखबीर सिंह बादल के बयान ने मचाई खलबली
Home Tips
Washing Machine Stain Problem: क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
टेक्नोलॉजी
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Embed widget