भारत का नक्शा बनाने की सबसे पहले ज्ञात कोशिश लगभग 300 ईसा पूर्व में एराटोस्थनीज जैसे यूनानी विचारकों ने की थी. बाद में टॉलमी ने इस काम को आगे बढ़ाया. यह नक्शे काफी शुरुआती और पूरी तरह से सटीक नहीं थे, लेकिन इन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत के भूगोल को दर्ज करने की शुरुआत की.