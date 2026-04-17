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India Map History: किसने बनाया था भारत देश का नक्शा, जानें कैसे तय हुई थीं सरहदें?
India Map History: भारत का नक्शा रातों-रात ही विकसित नहीं हो गया. इसके पीछे की प्रक्रिया काफी बड़ी है. आइए जानते हैं कि कैसे तय हुई आज की सीमाएं.
India Map History: भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं वह ना तो रातों-रात बना है और ना ही किसी एक व्यक्ति ने बनाया है. यह सदियों की खोज, विज्ञान और राजनीतिक फैसलों का नतीजा है. आइए जानते हैं कि भारत का नक्शा कैसे विकसित हुआ.
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Published at : 17 Apr 2026 08:34 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion