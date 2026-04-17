Special Parliament Session 2026: 'सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा...', महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान के लिए विपक्षी दलों से क्या बोले पीएम मोदी
Special Parliament Session 2026: महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने खास अपील की है. उन्होंने सभी दलों से कहा सोच-समझकर लें फैसला और महिलाओं के पक्ष में मतदान करें.
केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए तीन बड़े विधेयक 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किए हैं. इन विधेयकों पर मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से खास अपील की. प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना करता हूं. कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वे देश की नारी शक्ति की ओर से सभी सदस्यों से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे महिलाओं की भावनाएं आहत हों. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की करोड़ों महिलाओं की नजर इस फैसले पर है और सभी को अपनी नीयत और निर्णय को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए. उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करें, ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके और उनकी भागीदारी राजनीति में बढ़े.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है. उन्होंने बताया कि इस विषय पर देर रात तक, यहां तक कि रात एक बजे तक भी चर्चा हुई और सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात की गई. उन्होंने कहा कि जो भी भ्रम फैलाए गए थे, उन्हें तर्क के साथ साफ किया गया है. सदन के हर सदस्य की आशंकाओं का जवाब दिया गया और जिन जानकारियों की कमी थी, उन्हें भी पूरा किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि जिन सदस्यों के मन में विरोध के कारण थे, उनके सवालों का भी समाधान करने की कोशिश की गई है.
प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश में करीब चार दशक तक राजनीति होती रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिले. उन्होंने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी महिलाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कम भागीदारी होना सही नहीं है.
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Source: IOCL