इस देश में किराए पर मिलती हैं बीवियां, यहां घूमने सबसे ज्यादा जाते हैं भारत के लोग

दुनिया भर के कई देश अपनी अलग-अलग तरह की परंपराओं, नाइटलाइफ, घूमने की जगह और कई चीजों के लिए फेमस है. लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी हैं, जहां बहुत अलग चलन मौजूद है. दरअसल दुनिया के एक शहर में रेंटल वाइफ की परंपरा विकसित हुई है. इस देश में अकेले घूमने आए टूरिस्ट किराए पर रेंटल वाइफ रख सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पर किराए पर बीवियां मिलती है और यहां भारत के सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं?

कौन से देश में किराए पर मिलती है बीवियां?

अपने खूबसूरत समुद्र तटों और नाइटलाइफ के लिए मशहूर थाईलैंड एक ऐसा देश है, जहां रेंटल वाइफ मिलती है. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इस देश के कुछ शहरों में यह चलन लंबे समय से चला आ रहा है और अब एक बिजनेस का रूप ले चुका है. थाईलैंड के खासकर पटाया जैसे पर्यटन केंद्रों में महिलाएं कुछ समय के लिए पर्यटकों के साथ पत्नी की तरह रहती है. यह कोई पारंपरिक या कानूनी विवाह नहीं होता है, बल्कि एक तरह का निजी कॉन्ट्रैक्ट होता है. जिसमें तय समय तक महिला साथी किसी की वाइफ की तरह जिम्मेदारी निभाती है. जैसे घूमना, देखभाल करना या समय बिताना यह समय कुछ घंटे से लेकर कई दिनों या महीनों तक हो सकता है. इस दौरान दोनों पक्ष आपसी सहमति से रिश्ते की शर्तें तय करते हैं.

कैसे बना रेंटल वाइफ का यह ट्रेंड बड़ा बिजनेस?

पर्यटन के बढ़ते दायरे के साथ या ट्रेंड भी तेजी से फैल रहा है. बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक थाईलैंड पहुंचते हैं, जिनमें कई लोग अकेले यात्रा करते हैं. ऐसे में कंपेनियनशिप की मांग के चलते यह व्यवस्था विकसित हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए यह ट्रेंड कमाई का जरिया बन गया.

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कितनी होती है रेंटल वाइफ की कीमत?

इस व्यवस्था में तय की जाने वाली रकम कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे महिला की उम्र खूबसूरती, एजुकेशन. अलग-अलग मामलों में यह रकम करीब 1,600 डॉलर से लेकर 1,16,000 तक बताई जाती है. हालांकि यह पूरा सिस्टम किसी ऑफिशियल कानून के तहत नहीं आता. बल्कि निजी समझौते के आधार पर चलता है.

रेंटल वाइफ ट्रेंड का किताब में हुआ था खुलासा

रेंटल वाइफ के ट्रेंड को हाल ही में Thai Taboo: The Rise of Wife Rental in Modern Society नाम की किताब में विस्तार से बताया गया है. लेखक ने इसमें बताया कि कैसे यह चलन तेजी से बढ़ रहा है और अब सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है. किताब में यह भी सामने आया कि कई मामलों में यह अस्थायी रिश्ते आगे चलकर स्थायी रिश्तो में बदल जाते हैं, जिससे यह ट्रेंड और चर्चा में आ गया.

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