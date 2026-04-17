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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTrain Stripes: ट्रेन के‌ डिब्बे पर क्यों होती है नीली पीली लकीरें? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Train Stripes: ट्रेन के‌ डिब्बे पर क्यों होती है नीली पीली लकीरें? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Train Stripes: ट्रेन के डिब्बों पर बनी धारियां बेवजह ही नहीं होती. इनका एक मतलब होता है. आइए जानते हैं क्यों बनाई जाती है ये धारियां.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 Apr 2026 08:46 AM (IST)
Train Stripes: ट्रेन के डिब्बों पर बनी धारियां बेवजह ही नहीं होती. इनका एक मतलब होता है. आइए जानते हैं क्यों बनाई जाती है ये धारियां.

Train Stripes: अगर आप कभी किसी भीड़भाड़ वाले रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हुए हैं तो आपने शायद ट्रेन के डिब्बों पर रंग बिरंगी धारियां जरूर देखी होंगी. नीली, पीली, सफेद, हरी और लाल रंग की ये धारियां सिर्फ डिजाइन जैसी लग सकती हैं. लेकिन दरअसल यह एक स्मार्ट विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है. आइए जानते हैं कैसे.

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नीले या फिर लाल डिब्बों पर बनी पीली धारियों का इस्तेमाल उन डिब्बों को मार्क करने के लिए किया जाता है जो दिव्यांग यात्रियों या फिर जिन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत है उनके लिए आरक्षित होते हैं. इन डिब्बों में बैठने की खास व्यवस्था और सुलभ शौचालय होता है.
नीले या फिर लाल डिब्बों पर बनी पीली धारियों का इस्तेमाल उन डिब्बों को मार्क करने के लिए किया जाता है जो दिव्यांग यात्रियों या फिर जिन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत है उनके लिए आरक्षित होते हैं. इन डिब्बों में बैठने की खास व्यवस्था और सुलभ शौचालय होता है.
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नील डिब्बे की आखिरी खिड़की के ऊपर बनी एक सफेद धारी इस बात को बताती है कि यह एक सामान्य डिब्बा है. भीड़भाड़ वाले समय में यह काफी काम आता है.
नील डिब्बे की आखिरी खिड़की के ऊपर बनी एक सफेद धारी इस बात को बताती है कि यह एक सामान्य डिब्बा है. भीड़भाड़ वाले समय में यह काफी काम आता है.
Published at : 17 Apr 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Train Stripes Coach Colors

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