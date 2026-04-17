नीले या फिर लाल डिब्बों पर बनी पीली धारियों का इस्तेमाल उन डिब्बों को मार्क करने के लिए किया जाता है जो दिव्यांग यात्रियों या फिर जिन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत है उनके लिए आरक्षित होते हैं. इन डिब्बों में बैठने की खास व्यवस्था और सुलभ शौचालय होता है.