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Train Stripes: ट्रेन के डिब्बे पर क्यों होती है नीली पीली लकीरें? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप
Train Stripes: ट्रेन के डिब्बों पर बनी धारियां बेवजह ही नहीं होती. इनका एक मतलब होता है. आइए जानते हैं क्यों बनाई जाती है ये धारियां.
Train Stripes: अगर आप कभी किसी भीड़भाड़ वाले रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हुए हैं तो आपने शायद ट्रेन के डिब्बों पर रंग बिरंगी धारियां जरूर देखी होंगी. नीली, पीली, सफेद, हरी और लाल रंग की ये धारियां सिर्फ डिजाइन जैसी लग सकती हैं. लेकिन दरअसल यह एक स्मार्ट विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है. आइए जानते हैं कैसे.
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Published at : 17 Apr 2026 08:46 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion