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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या हवाई जहाज में भी लगे होते हैं साइड व्यू मिरर, प्लेन के दोनों तरफ कैसे देखते हैं पायलट?

क्या हवाई जहाज में भी लगे होते हैं साइड व्यू मिरर, प्लेन के दोनों तरफ कैसे देखते हैं पायलट?

दिल्ली एयरपोर्ट पर हालिया विमान टक्कर ने इस चर्चा को हवा दी है कि पायलट पीछे या बगल में कैसे देखते हैं. आधुनिक तकनीक और कैमरों के इस्तेमाल से विमान को सुरक्षित दिशा दी जाती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 Apr 2026 01:58 PM (IST)
दिल्ली एयरपोर्ट पर हालिया विमान टक्कर ने इस चर्चा को हवा दी है कि पायलट पीछे या बगल में कैसे देखते हैं. आधुनिक तकनीक और कैमरों के इस्तेमाल से विमान को सुरक्षित दिशा दी जाती है.

जब हम कार चलाते हैं, तो बगल और पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए साइड व्यू शीशों पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले विशालकाय हवाई जहाज में साइड व्यू मिरर क्यों नहीं होते? दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट और अकासा एयर के विमानों के बीच हुई हालिया टक्कर ने सुरक्षा के इन पहलुओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आइए जानते हैं कि बिना शीशों के पायलट इतने बड़े विमान को सुरक्षित कैसे संभालते हैं.

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बीते दिन 16 अप्रैल 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया. स्पाइसजेट का एक बोइंग विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था (टैक्सीइंग), तभी वह वहां पहले से खड़े अकासा एयर के विमान से जा टकराया.
बीते दिन 16 अप्रैल 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया. स्पाइसजेट का एक बोइंग विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था (टैक्सीइंग), तभी वह वहां पहले से खड़े अकासा एयर के विमान से जा टकराया.
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इस भिड़ंत में स्पाइसजेट के विंगलेट और अकासा एयर के स्टेबलाइजर को भारी नुकसान पहुंचा है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पायलटों के पास पीछे या किनारे देखने का कोई सीधा जरिया होता है.
इस भिड़ंत में स्पाइसजेट के विंगलेट और अकासा एयर के स्टेबलाइजर को भारी नुकसान पहुंचा है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पायलटों के पास पीछे या किनारे देखने का कोई सीधा जरिया होता है.
Published at : 17 Apr 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Airplane Side View Mirrors Spicejet And Akasa Aircraft Collides Plane Collided SpiceJet Akasa

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