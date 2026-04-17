क्या हवाई जहाज में भी लगे होते हैं साइड व्यू मिरर, प्लेन के दोनों तरफ कैसे देखते हैं पायलट?

बीते दिन 16 अप्रैल 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया. स्पाइसजेट का एक बोइंग विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था (टैक्सीइंग), तभी वह वहां पहले से खड़े अकासा एयर के विमान से जा टकराया.