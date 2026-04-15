दुनिया का सबसे ताकतवर शेयर बाजार किस देश का, किस पायदान पर आता है भारत?

दुनिया का सबसे ताकतवर शेयर बाजार अमेरिका का है. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और NASDAQ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म इसकी ताकत हैं. इन एक्सचेंजों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है. बड़ी टेक कंपनियां, मजबूत निवेश ढांचा और वैश्विक निवेशकों का भरोसा अमेरिका को नंबर-1 बनाए हुए है.