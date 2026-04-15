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दुनिया का सबसे ताकतवर शेयर बाजार किस देश का, किस पायदान पर आता है भारत?
वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारतीय शेयर बाजार ने हांगकांग जैसे दिग्गजों को पछाड़कर दुनिया के शीर्ष चार बाजारों में जगह बना ली है.
अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के बीच शेयर बाजार की ताकत को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा है. इसी बीच भारत ने तेजी से उभरते हुए वैश्विक रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर अब भारत दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों में शामिल हो चुका है और लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है.
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Published at : 15 Apr 2026 08:45 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion