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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात

अखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल पर वोटिंग से पहले विपक्ष को मनाने की कोशिशें हैं. सूत्रों के मुताबिक किरेन रिजिजू ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से 15 मिनट तक बात की है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Apr 2026 02:38 PM (IST)
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लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल पर वोटिंग से पहले विपक्ष को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं. सूत्रों के मुताबिक किरेन रिजिजू ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से 15 मिनट तक बात की है. इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सांसदों से अंतरात्मा की आवाज सुनकर महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करने की अपील की है.

16 अप्रैल को महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव को 'दोस्त' कहा था. पीएम मोदी ने कहा, 'अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी-कभी मदद कर देते हैं. पीएम की बातों सुनकर सपा सांसद अखिलेश यादव हंसे और हाथ जोड़े. इस दौरान अखिलेश के पीछे बैठी उनकी पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव भी मुस्कुराती नजर आईं थीं.'

पीएम मोदी ने की बिल का समर्थन करने की अपील

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है. कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है. जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है. हर आशंका का समाधान किया गया है. जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं. किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है.

उन्होंने आगे लिखा, 'महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है. अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें. आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं. अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है. मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं… अपील करता हूं... कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें.'

मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा… कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों. देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है. कृपया करके नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें.

'अपनी अंतरात्मा को सुनिए' 

प्रधानमंत्री ने एक्स पर किए दूसरे पोस्ट में लिखा, 'मैं सभी सांसदों से कहूंगा. आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए. देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है. उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए. ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी. देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा. आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें. भारत की नारी को देश की आधी आबादी को उसका हक दें.'

Published at : 17 Apr 2026 02:16 PM (IST)
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