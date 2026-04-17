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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelimitation 2026: परिसीमन के कारण क्यों छिड़ा नॉर्थ Vs साउथ, दक्षिण की सीटें घटने की वजह क्या?

Delimitation 2026: परिसीमन के कारण क्यों छिड़ा नॉर्थ Vs साउथ, दक्षिण की सीटें घटने की वजह क्या?

Delimitation 2026: भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन यानी परिसीमन को लेकर उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच वैचारिक और राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है. दक्षिण भारतीय राज्य इसे लेकर चिंता में हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Apr 2026 12:51 PM (IST)
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  • लोकसभा सीटों के परिसीमन से उत्तर-दक्षिण राज्यों में राजनीतिक खींचतान बढ़ी है.
  • लोकसभा का स्वरूप बदलेगा, 543 सीटें बढ़कर 850 तक हो सकती हैं.
  • दक्षिण के राज्य चिंतित, जनसंख्या नियंत्रण के कारण सीटें घटने का डर.
  • संवैधानिक संशोधन और आम सहमति परिसीमन प्रक्रिया की मुख्य चुनौतियां हैं.

Delimitation 2026: भारतीय राजनीति के फलक पर परिसीमन शब्द ने एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की राजनीतिक लकीर को गहरा कर दिया है. दशकों बाद होने जा रहे सीटों के इस फेरबदल से जहां संसद का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है, वहीं दक्षिणी राज्यों की चिंताएं जायज नजर आ रही हैं. आइए जानें कि परिसीमन की वजह से नॉर्थ Vs साउथ क्यों हो रहा है और इसको लेकर दक्षिण के राज्य क्यों परेशान हैं. 

विशेष सत्र और परिसीमन पर चर्चा

संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा चल रही है. दशकों से लंबित परिसीमन की प्रक्रिया अब हकीकत बनने की दिशा में बढ़ रही है. केंद्र सरकार का तर्क है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ाने और महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सीटों का पुनर्वितरण अनिवार्य है. इस कदम से लोकसभा में फिलहाल मौजूद 543 सीटों का आंकड़ा बढ़कर 850 तक जा सकता है, जो भारत के विधायी इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा.

उत्तर और दक्षिण की सीटों का गणित

वर्तमान में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीटों का संतुलन काफी संवेदनशील है. दक्षिण भारत के पांच प्रमुख राज्यों- आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के पास कुल मिलाकर 129 लोकसभा सीटें हैं. इसके विपरीत, उत्तर भारत के केवल दो बड़े राज्यों, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त सीटें 120 हैं. ऐसे में दक्षिण भारतीय नेताओं को डर है कि यदि 2011 की जनगणना या भविष्य के जनसंख्या आंकड़ों को आधार बनाया गया, तो यह फासला उत्तर भारत के पक्ष में बुरी तरह झुक जाएगा, जिससे दक्षिण की आवाज कमजोर पड़ जाएगी. 

यह भी पढ़ें: CSK-RCB Song Controversy: डोसा-इडली, सांभर-चटनी वाले गाने पर CSK नाराज, जानें किन शब्दों पर भारत में है प्रतिबंध?

जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81(2) यह व्यवस्था देता है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या और वहां के सांसदों की संख्या का अनुपात पूरे देश में समान होना चाहिए. इसी कारण अधिक आबादी वाले राज्यों को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है. 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे पांच राज्य देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. यदि शुद्ध रूप से आबादी को पैमाना माना गया, तो भविष्य की संसद में आधी से ज्यादा शक्ति केवल इन्हीं राज्यों के पास सिमट कर रह जाएगी.

राज्यों को बेहतर प्रदर्शन के बदले सजा का डर

दक्षिण भारतीय राज्यों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें उनके अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करने के बजाय सजा दी जा रही है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीतियों और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से लागू किया है. नतीजतन, वहां प्रजनन दर काफी कम हो गई है. अब वही कम आबादी उनके लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन रही है. उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में लापरवाही बरती, उन्हें अधिक सीटें देकर सम्मानित करना विकास के मानकों के खिलाफ है.

प्रधानमंत्री ने दक्षिण के राज्यों को क्या दिया आश्वासन?

बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी राज्यों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है. उन्होंने कहा है कि परिसीमन से किसी भी राज्य का नुकसान नहीं होगा और सीटों की बढ़ोत्तरी सभी राज्यों में समानुपातिक तरीके से की जा सकती है. चर्चा यह भी है कि सभी राज्यों की वर्तमान सीटों में 50 प्रतिशत तक का इजाफा किया जा सकता है, ताकि किसी का हिस्सा कम न हो. हालांकि, विपक्ष और दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री इस आश्वासन पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं और उन्होंने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

इससे पहले कब-कब हुआ परिसीमन?

भारत में अब तक केवल तीन बार- 1951, 1961 और 1971 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हुआ है. 1971 के बाद से सरकारों ने इस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. इसका मुख्य कारण यही डर था कि अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग विकास दर और प्रजनन दर राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है. पिछले 25 वर्षों से दक्षिण भारत के राज्य संगठित होकर इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीटों के इस नए खेल में वे पिछड़ सकते हैं.

महिला आरक्षण से परिसीमन का क्या है संबंध?

सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को परिसीमन से जोड़ दिया है. सरकार का कहना है कि 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए नई सीटों का सृजन और सीमाओं का निर्धारण जरूरी है. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन की शर्त पर टालना उचित नहीं है. इस कानूनी पेंच ने मामले को और पेचीदा बना दिया है, क्योंकि अब महिलाओं को उनका हक मिलने की राह में परिसीमन की जटिल प्रक्रिया एक बड़ी बाधा के रूप में खड़ी हो गई है.

संसद में घटा प्रतिनिधित्व तो होगा क्षेत्रीय असंतुलन

एक बड़ा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि दक्षिण भारत के राज्य केंद्र को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं. आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद, यदि राजनीतिक रूप से उन्हें हाशिए पर धकेला गया, तो यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं होगा. दक्षिण की 20 प्रतिशत आबादी देश के विकास में बड़ा हिस्सा रखती है. यदि संसद में उनका प्रतिनिधित्व घटता है, तो भविष्य में केंद्र सरकार की नीतियों का झुकाव केवल उत्तर भारत की ओर हो सकता है, जो कि क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देगा.

संवैधानिक संशोधन है बड़ी चुनौती

परिसीमन की इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सरकार को संविधान में बड़ा संशोधन करना होगा. इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी. मौजूदा राजनीतिक माहौल में, जहां क्षेत्रीय दल इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक हैं, आम सहमति बनाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा. यह केवल कानून का नहीं, बल्कि भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा भावनात्मक मुद्दा भी बन चुका है.

यह भी पढ़ें: Women Reservation Act 2023: पाकिस्तान की संसद में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण, जानें किस देश में यह सबसे ज्यादा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 12:51 PM (IST)
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