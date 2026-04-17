यूरिया नहीं मिला तो किन फसलों को होगा नुकसान, जानें कितनी बढ़ जाएगी लागत?

यूरिया की किल्लत होते ही ब्लैक मार्केट का खेल शुरू हो जाता है. जिससे खेती की लागत अचानक आसमान छूने लगती है. सरकारी रेट पर जो बोरी लगभग 266 रुपये की मिलती है. वही ब्लैक में 500 से 800 रुपये तक बिकती है. यानी खाद की मद में ही किसान का खर्च सीधे तौर पर दोगुना से तीन गुना बढ़ जाता है.