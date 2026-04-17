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यूरिया नहीं मिला तो किन फसलों को होगा नुकसान, जानें कितनी बढ़ जाएगी लागत?
Urea Impact On Crops: यूरिया की कमी फसलों की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देती है, जिससे गेहूं और धान जैसी मुख्य फसलों की पैदावार गिर जाती है. खाद न मिलने से किसानों का खर्चा बढ़ जाता है.
खेती-किसानी में यूरिया की अहमियत किसी से छिपी नहीं है और अगर ऐन वक्त पर इसकी किल्लत हो जाए, तो किसानों की रातों की नींद उड़ जाती है. खास तौर पर गेहूं, धान और मक्के जैसी फसलों के लिए यूरिया किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है. अगर मिट्टी को जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन नहीं मिला. तो फसलों की ग्रोथ रुक जाती है और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है.
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Published at : 17 Apr 2026 12:06 PM (IST)
Tags :Agriculture Farmers News Urea Farming Tips
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion