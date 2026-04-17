अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'

अक्षय कुमार की मच अवेटड फिल्म 'भूत बंगला' आज 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. वहीं रिलीज के बाद इसे दर्शकों से मिला-जुला, लेकिन कुल मिलाकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन सबके बीच अब सिनेमाघरों में इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को देखने वाले दर्शकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म को लेकर अपना रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है. जानते हैं फिल्म के बारे में लोगों की क्या राय है?

लोगों को कैसी लगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ?

स्पाई थ्रिलर धुरंधर 2 ने पूरे महीने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ था. अब अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' फैमिली ऑडियंस को टारगेट करने के इरादे से रिलीज हुई है. ऐसे में फिल्म को लेकर काफी उम्मीदे हैं. वहीं 'भूत बंगला' को सिनेमाघरों में फर्स्ट डे देखने वाले दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, “ “भूत बंगला रिव्यू. रेटिंग – 4 स्टार, कॉमेडी के बादशाह अक्षय कुमार वापस आ गए हैं. हॉरर और कॉमेडी का एक मजेदार मिक्स, प्रियदर्शन की सिग्नेचर कियॉस + अक्षय कुमार का एफर्टलेस ह्यूमर भूत बंगला को एक कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म बनाता है.”

Bhooth Bangla Review 👌



Rating - ⭐ ⭐ ⭐ ⭐



Akshay Kumar the comedy king is back 👑

A fun mix of horror and comedy! 👻🔥

Priyadarshan’s signature chaos + Akshay Kumar’s effortless humor makes Bhoot Bangla a complete entertainer..#Akshaykumar #Bhoothbangla pic.twitter.com/7A3tKYRU8C — Girish ✨ (@Girish__28) April 16, 2026

एक और यूजर ने लिखा, “भूत बंगला का अंतिम फैसला पहले 40% – पूरी तरह से कॉमेडी, अगले 10% – सस्पेंस में बदल जाता है, 50% से 95% – पूरी तरह से गंभीर लगता है, आखिरी 5% – फिर से कॉमेडीकुल मिलाकर, देखने लायक है, लेकिन कास्टिंग थोड़ी अटपटी लगी. वामिका गब्बी उस रोल के लिए सही नहीं थीं.”

Final verdict of Bhooth Bangla



First 40% – pure comedy 😂

Next 10% – shifts into suspense mode

50% – 95% – feels like a full serious mode

Last 5% – back to comedy



Overall, a good watch, but the casting felt off. Wamiqa Gabbi didn’t quite fit for me this could’ve been a great… pic.twitter.com/XOvArorBSg — Amit Behal (@amitbehalll) April 16, 2026

एक अन्य ने लिखा, “भूतबंगला पैसा वसूल एंटरटेनर है, अक्षयकुमार ने साबित कर दिया है कि उनसे बेहतर सिचुएशनल कॉमेडी कोई नहीं कर सकता, प्रियदर्शन ने पुरानी यादें ताजा कर दीं. अक्षय कुमार और पीडी की जोड़ी.पहला हाफ शानदार और दूसरा हाफ ठीक-ठाक.”

#Bhoothbangla Is A Paisa Vasool Entertainer.🔥 #AkshayKumar Has Proven That No One Can Do Situational Comedy Better Than Him👌 #Priyadarshan Gives Nostalgia ---Akki X PD Combo.🔥

Top Notch 1st Half & Decent 2nd Half.



⭐⭐⭐🌟#BhoothBanglaReview #BhootBangla #Tabu #WamiqaGabbi pic.twitter.com/xmTQUYBOiH — Mr Jaat (@Mrjaat0007) April 17, 2026

कई और यूजर्स ने भी फिल्म की तारीफ की है.

Movie review - #BhoothBangla - AN ABSOLUTE SURPRISE THAT NO ONE SAW COMING - Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️



It’s not easy to blend comedy and horror elements into folklore but that’s done quite well in #BhoothBangla. What makes it special is the fact no one, just about no one, can guess… pic.twitter.com/kXejkSJ42n — Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) April 16, 2026

Just watched #Bhootbangla and wow… what a ride! 🍿🤌🏻⁰Akshay Kumar’s comic timing, Paresh Rawal’s expressions, and Rajpal Yadav’s madness = unbeatable combo.⁰

Every scene hits with nostalgia and laughter.



Perfect movie to watch with family — full paisa vasool! 🙌#akshaykumar pic.twitter.com/AXE5DVLw5a — Aakash Chadhaar (@AkashChadhaar) April 17, 2026

'भूत बंगला' के बारे में

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का भूत बंगला से लगभग 16 सालों बाद रीयूनियन हुआ है. इस हॉरर कॉमेडी में तबू, परेश रावल, वामिका गब्बी, जिस्सू सेनगुप्ता, मिथिला पालकर, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और असरानी सहित कई कलाकार है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने की उम्मीद है.

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'भूत बंगला' की सक्सेस अक्षय कुमार के लिए क्यों जरूरी?

बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं के बाद, 'भूत बंगला' अक्षय कुमार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जिससे उन्हें वापसी करने और एक भरोसेमंद स्टार के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने में मदद मिलेगी.