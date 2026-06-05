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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAamir Khan Marriage: तीसरी शादी करने जा रहे आमिर खान! जानिए इस्लाम में कितनी शादियों के बाद हराम हो जाता है निकाह?

Aamir Khan Marriage: तीसरी शादी करने जा रहे आमिर खान! जानिए इस्लाम में कितनी शादियों के बाद हराम हो जाता है निकाह?

Aamir Khan Marriage: आमिर खान अपनी पार्टनर गोरी स्प्रैट के साथ शादी करने जा रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस्लाम में कितनी शादियों की इजाजत है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Jun 2026 02:40 PM (IST)
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  • आमिर खान अपनी तीसरी शादी को लेकर फिर चर्चा में हैं।
  • इस्लाम में पुरुष एक साथ अधिकतम चार पत्नियां रख सकते हैं।
  • चार पत्नियां होने पर पांचवीं शादी हराम मानी जाती है।
  • यह प्रतिबंध एक समय में पत्नियों की संख्या पर लागू है।

Aamir Khan Marriage: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दो बार शादी कर चुके यह एक्टर अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट से शादी करने की तैयारी कर रहे हैं. इस खबर ने फैंस और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा छेड़ दी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक से ज्यादा शादियों के बारे में इस्लामी कानून क्या कहता है और कब निकाह करना मना या फिर हराम हो जाता है.

इस्लाम में शादी की क्या सीमा है? 

पारंपरिक इस्लामी कानून के मुताबिक एक मुस्लिम पुरुष को एक ही समय में चार पत्नियां रखने की इजाजत है.  बशर्ते वह उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे और हर एक के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे. एक से ज्यादा शादियों की इजाजत न्याय, आर्थिक मदद और समान व्यवहार जैसी कड़ी शर्तों के साथ मिलती है. इस्लामिक विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि यह जिम्मेदारियां इस प्रथा का मुख्य हिस्सा हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

निकाह कब हराम हो जाता है? 

इस्लामिक कानून के तहत पहले से चार पत्नियां होने पर पांचवीं शादी करना मना माना जाता है. दूसरे शब्दों में अगर कोई पुरुष एक ही समय में कानूनी तौर पर चार महिलाओं से शादीशुदा है तो वह पांचवा निकाह नहीं कर सकता, जब तक कि मौजूदा शादियों में से कोई एक तलाक या फिर जीवनसाथी की मौत की वजह से खत्म ना हो जाए. यह पाबंदी किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी में कुल शादियों की संख्या पर नहीं बल्कि एक समय में चल रही शादियों की संख्या पर लागू होती है. 

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जिंदगी भर में शादियों की सीमा 

इस्लाम किसी व्यक्ति की शादियों की संख्या पर जिंदगी भर के लिए कोई तय सीमा नहीं लगाता है. जिस पुरुष ने अपनी पत्नी को तलाक दिया हो या फिर जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो वह बाद में दोबारा शादी कर सकता है. शर्त यह है कि एक ही समय में वैध वैवाहिक रिश्ते में पत्नियों की संख्या चार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

आमिर खान की पिछली शादियां 

आमिर खान की पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से हुई थी. यह जोड़ा कई सालों तक साथ रहा और 2002 में उनका तलाक हो गया. 2005 में उन्होंने फिल्म मेकर किरण राव से शादी की. इस जोड़े ने 2021 में अलग होने की घोषणा की और कहा कि वे अपने बेटे की परवरिश मिलकर करते रहेंगे और पेशेवर तौर पर भी साथ काम करते रहेंगे.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 02:40 PM (IST)
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Muslim Marriage Third Marriage Aamir Khan Marriage
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