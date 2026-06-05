हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSummer Fires: गर्मी में काल बन सकती हैं ये गलतियां, जानें आग लगने की 5 सबसे बड़ी वजहें

Summer Fires: गर्मी में काल बन सकती हैं ये गलतियां, जानें आग लगने की 5 सबसे बड़ी वजहें

Summer Fires: बीते कुछ दिनों में भारत के अलग-अलग हिस्सों में आग लगने की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उन बड़ी वजहों के बारे में जिनसे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लगातार AC-कूलर उपयोग, ओवरहीटिंग से आग लगने का कारण।
  • खराब वायरिंग, बिजली ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, आग का खतरा।
  • गैस लीक, असावधानी से खाना पकाना, रसोई में आग।
  • धूप में ज्वलनशील वस्तुएं, विस्फोट-आग का बड़ा खतरा।

Summer Fires: पूरे भारत में तापमान लगातार बढ़ रहा है और आग लगने की घटनाएं आम हो चुकी हैं. बीते कुछ दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में आग लगने की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं. दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल और रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग और नोएडा की एक ऊंची रिहायशी इमारत में लगी आग जैसी घटनाओं ने एक बार फिर गर्मी के मौसम में होने वाले खतरों को दिखाया है. इसी बीच आइए जानते हैं उन पांच बड़ी वजहों के बारे में जिनकी वजह से आग लग सकती है.

 एयर कंडीशनर और कूलिंग उपकरणों का लगातार इस्तेमाल 

गर्मी के मौसम में सबसे आम गलतियों में से एक है एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों को बिना आराम दिए लंबे समय तक लगातार चलाना. गर्मी के चरम पर कई घरों में लोग गर्मी से बचने के लिए अपने एयर कंडीशनर को 24 घंटे चालू रखते हैं. 

लगातार चलने की वजह से कंप्रेसर और मोटर काफी ज्यादा दबाव में आ जाते हैं जिस वजह से वह ज्यादा गर्म हो जाते हैं. हाल की कई घटनाओं में ज्यादा गर्मी होने की वजह से एयर कंडीशनर में खराबी, शॉर्ट सर्किट और यहां तक कि धमाके होने की भी खबरें सामने आई हैं. थोड़ी-थोड़ी देर पर बंद करने और सही रखरखाव से इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

खराब वायरिंग और बिजली का ज्यादा लोड 

गर्मी के मौसम में बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि घरों में एक साथ कई ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं. पुराने या फिर कम क्षमता वाली वायरिंग पर एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, पानी के पंप और दूसरे उपकरण चलाने से गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं. 

वोल्टेज में उतार चढ़ाव और ओवरलोड सर्किट अक्सर बिजली के सिस्टम में काफी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं. अगर वायरिंग खराब है, ढीली है या फिर ठीक से नहीं लगाई गई तो कुछ ही सेकंड में शॉर्ट सर्किट हो सकता है. इससे बड़ी आग लग सकती है. 

उपकरणों की सर्विसिंग को नजरअंदाज करना 

काफी लोग गर्मी के मौसम में कूलिंग उपकरणों की पहले से जांच कराए बिना ही उनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिकल पैनल को सुरक्षित रूप से काम करने के लिए समय-समय पर रखरखाव की जरूरत होती है. धूल जमने, फिल्टर बंद होने और आउटडोर यूनिट ब्लॉक होने से हवा का बहाव रुक सकता है. इसी के साथ उपकरणों के अंदर दबाव भी बढ़ सकता है. समय के साथ इससे उपकरण ज्यादा गर्म हो जाते हैं, कंप्रेसर खराब हो सकता है या फिर बिजली की खराबी हो सकती है. इसी से आग लग सकती है. 

यह भी पढ़ेंः क्या TMC के किसी सांसद को इस्तीफा दिलाकर खुद MP बन सकती हैं ममता? जान लीजिए नियम

गैस लीक और खाना पकाने में सुरक्षा को नजरअंदाज करना

गर्मी के मौसम में रसोई भी एक ज्यादा जोखिम वाली जगह बन जाती है. सिलेंडर, रेगुलेटर या फिर पाइपलाइन से गैस के मामूली रिसाव को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ज्यादा तापमान की वजह से ज्वलनशील गैस बंद जगह में तेजी से फैलती हैं. इसके अलावा बिना निगरानी के छोड़ा गया खाना पकाने का तेल जल्द ही खतरनाक तापमान पर पहुंच सकता है और उसमें आग लग सकती है. थोड़ी सी भी गैस लीक या फिर ध्यान भटकने से कुछ ही मिनट के अंदर बड़ी आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है. 

आसानी से आग पकड़ने वाली चीजों को सीधी धूप में छोड़ना 

रोजमर्रा की कई चीजें तेज गर्मी के संपर्क में आने पर खतरनाक हो सकती हैं. हैंड सैनीटाइजर, परफ्यूम, लाइटर, पावर बैंक, पेंट के डिब्बे और केमिकल सॉल्वेंट जैसी चीजों को कभी भी पार्क की गई गाड़ियों के अंदर या फिर सीधी धूप में नहीं छोड़ना चाहिए. 

गर्मियों में बंद गाड़ियों के अंदर का तापमान अक्सर आसानी से 50 से 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है. इतनी ज्यादा गर्मी से बैटरी और केमिकल वाले डिब्बे के अंदर दबाव बढ़ सकता है, जिससे उनमें लीकेज हो सकती है और वे फट सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी से आप भी शुरू कर सकते हैं घर पर गेस्ट हाउस, जान लीजिए नियम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Fire Safety AC Overheating Summer Fires
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Summer Fires: गर्मी में काल बन सकती हैं ये गलतियां, जानें आग लगने की 5 सबसे बड़ी वजहें
गर्मी में काल बन सकती हैं ये गलतियां, जानें आग लगने की 5 सबसे बड़ी वजहें
जनरल नॉलेज
सस्ते हो जाएंगे फ्लाइट टिकट! जानिए क्या है Jet Fuel Price Freeze Scheme?
सस्ते हो जाएंगे फ्लाइट टिकट! जानिए क्या है Jet Fuel Price Freeze Scheme?
जनरल नॉलेज
Meat Ads Ban: दुनिया के इन 50 शहरों में है मीट से बनी चीजों के विज्ञापन पर बैन, जानें क्यों लगाई गई रोक?
दुनिया के इन 50 शहरों में है मीट से बनी चीजों के विज्ञापन पर बैन, जानें क्यों लगाई गई रोक?
जनरल नॉलेज
Mamata Banerjee: क्या TMC के किसी सांसद को इस्तीफा दिलाकर खुद MP बन सकती हैं ममता? जान लीजिए नियम
क्या TMC के किसी सांसद को इस्तीफा दिलाकर खुद MP बन सकती हैं ममता? जान लीजिए नियम
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
बिहार
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान
इंडिया
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
क्रिकेट
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
विश्व
Russian President Putin: रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
शिक्षा
Khan sir life story: कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
लाइफस्टाइल
Sonakshi Sinha House: लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज
लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget