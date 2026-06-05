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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMamata Banerjee: क्या TMC के किसी सांसद को इस्तीफा दिलाकर खुद MP बन सकती हैं ममता? जान लीजिए नियम

Mamata Banerjee: क्या TMC के किसी सांसद को इस्तीफा दिलाकर खुद MP बन सकती हैं ममता? जान लीजिए नियम

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल से खबर है कि ममता बनर्जी बहरामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं. आइए जानते हैं कि क्या वे टीएमसी के किसी सांसद को इस्तीफा दिलाकर खुद एमपी बन सकती हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Jun 2026 11:29 AM (IST)
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  • भवानीपुर हार के बाद ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति वापसी पर विचार।
  • टीएमसी प्रमुख बहरामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने पर अटकलें।
  • सांसद इस्तीफे के बाद सीट खाली होती, नए चुनाव प्रक्रिया की आवश्यकता।
  • उपचुनाव जीतकर ही ममता बनर्जी आधिकारिक तौर पर सांसद बन पाएंगी।

Mamata Banerjee: भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी को मिली हार के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है. पार्टी अपनी भविष्य की रणनीति पर विचार कर रही है और इसी बीच ममता बनर्जी के संसद के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में वापस आने की अटकलें तेज हो चुकी हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि टीएमसी प्रमुख बहरामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं. इस सीट का प्रतिनिधित्व अभी यूसुफ पठान कर रहे हैं. हालांकि ऐसी खबरें हैं कि पठान सीट छोड़ने को तैयार नहीं हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि टीएमसी के किसी सांसद को इस्तीफा दिलाकर क्या ममता बनर्जी खुद एमपी बन सकती हैं?

इस्तीफे से सीट खाली हो सकती है 

भारतीय कानून के तहत लोकसभा का कोई भी मौजूदा सांसद अपनी मर्जी से संसद से इस्तीफा दे सकता है. जब इस्तीफा सौंप दिया जाता है और लोकसभा स्पीकर उसे मंजूर कर लेते हैं तो सीट को आधिकारिक तौर पर खाली घोषित कर दिया जाता है. इसे कैजुअल वेकेंसी कहा जाता है. 

हालांकि खाली हुई सीट अपने आप किसी राजनीतिक नेता को नहीं मिल जाती. भले ही सीट उसी पार्टी की हो लेकिन नया प्रतिनिधि चुनने से पहले खाली हुई सीट के लिए नई चुनावी प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता है.

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सांसद के इस्तीफे के बाद क्या होता है?

ऐसी स्थितियों से जुड़े नियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए हैं. इस अधिनियम की धारा 151 A के मुताबिक चुनाव आयोग के लिए यह जरूरी है कि वह खाली हुई संसदीय सीट के लिए रिक्ति होने के 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराए. हालांकि इसमें एक अहम अपवाद भी है. अगर लोकसभा का बचा हुआ कार्यकाल 1 साल से कम है तो आमतौर पर उपचुनाव नहीं कराया जाता है. ऐसे मामलों में सीट अगले आम चुनाव तक खाली रह सकती है. 

ममता बनर्जी सांसद कैसे बन सकती हैं? 

अगर कोई टीएमसी सांसद इस्तीफा देता है और उपचुनाव की घोषणा होती है तो ममता बनर्जी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होंगी.  किसी भी दूसरे उम्मीदवार की तरह उन्हें भी मतदाताओं से वोट मांगने और जीत हासिल करने की जरूरत होगी. 

उपचुनाव जीतने के बाद ही वह आधिकारिक तौर पर संसद सदस्य बन पाएंगी. सांसद का इस्तीफा सिर्फ एक मौका बनाता है यह किसी व्यक्ति के लिए संसद की सदस्यता की गारंटी नहीं देता.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 11:28 AM (IST)
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Yusuf Pathan WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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