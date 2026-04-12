जानें कौन थे रामायण के विभीषण, इस राम भक्त की हुई थी दर्दनाक मौत, वजह जान कांप जाएगा रूह

रामानंद सागर के रामायण को टेलीकास्ट हुए 39 साल हो चुके हैं. लेकिन, इस सीरियल का हर एक कैरेक्टर लोगों के जेहन में बसा हुआ है. हालांकि, रामायण में काम करने वाले कुछ कलाकार अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्हीं में से एक कलाकार वो भी हैं, जिन्होंने विभीषण की भूमिका निभाई थी.

ट्रेन में कटकर हुई थी मौत

रामायण में विभीषण की भूमिका निभाकर घर-घर में राम भक्त के रूप में मशहूर होने वाले एक्टर अब इस दुनिया में नहीं हैं. आपको बता दें शो में विभीषण की भूमिका किसी और ने नहीं बल्कि मुकेश रावल ने निभाई थी. मुकेश रावल रेल की पटरी क्रॉस करके दूसरी साइड जा रहे थे, तब ही ट्रेन के चपेट में आ गए थे.





रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को उनका शव सुबह 9:33 बजे मिला था. लेकिन, उनके घरवाले अगले दिन उनकी पहचान कर पाए थे.मुकेश रावल का शव बोरीवली और कांदिवली रेलवे स्टेशनों के बीच पटरियों पर मिला था.मुकेश रावल ने थिएटर में भी काफी काम किया था वो एक जाने-माने थिएटर कलाकार थे.

उन्होंने अपने करियर में कई नाटकों में काम किया था. लेकिन, रामानंद सागर के रामायण ने उनकी किस्मत बदलकर रख दी थी. रिपोर्ट के अनुसार स्टेज पर मुकेश रावल को परफॉर्म करते हुए देख रामानंद सागर ने डिसाइड कर लिया था कि वो उन्हें विभीषण के कैरेक्टर में कास्ट करेंगे.

हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, रामायण में मुकेश रावल विभीषण नहीं बल्कि मेघनाद की भूमिका निभाना चाहते थे.लेकिन, रामानंद सागर ने उनका मेघनाद और विभीषण दोनों के लिए ऑडिशन लिया और बाद में उन्हें विभीषण के लिए ही कंफर्म किया. रामानंद सागर का ये फैसला काफी सही साबित हुआ. मुकेश रावल को विभीषण के कैरेक्टर में खूब पसंद किया गया. उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी. यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें विभीषण के रोल में याद करते हैं.

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