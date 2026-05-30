रूपाली गांगुली, हिना खान और दिव्यांका त्रिपाठी टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस हैं. ये हसीनाएं पिछले लंबे सालों से फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं. अपनी दमदार एक्टिंग और पॉपुलैरिटी के दम पर इन एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ घर-घर में खास पहचान बनाई, बल्कि अच्छी-खासी संपत्ति भी जमा की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टॉप एक्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? आइए इन हसीनाओं की नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.

हिना खान

सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस हिना खान की. 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अक्षरा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली हिना खान आज टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिना किसी भी शो के लिए प्रति एपिसोड करीब 1.5 से 2 लाख रुपये तक फीस लेती हैं. वहीं, उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 80 करोड़ रुपये बताई जाती है.

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निया शर्मा

अपनी बोल्ड और ग्लैमरस इमेज के लिए मशहूर निया शर्मा टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने कई हिट शोज में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, निया किसी भी शो के लिए प्रति एपिसोड करीब 1 लाख से 1.25 लाख रुपये तक फीस लेती हैं. वहीं, उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 75 करोड़ रुपये है.

दिव्यांका त्रिपाठी

लिस्ट में तीसरा नाम दिव्यांका त्रिपाठी का है. 'ये है मोहब्बतें' में ईशी मां का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली दिव्यांका टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. वो अपनी दमदार एक्टिंग और सादगी भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं. दिव्यांका किसी भी शो के लिए प्रति एपिसोड करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक फीस लेती हैं. वहीं, उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ रुपये है.

अंकिता लोखंडे

'पवित्र रिश्ता' में अर्चना का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली अंकिता लोखंडे टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेसेस में शामिल हैं. टीवी के साथ-साथ उन्होंने फिल्मों और रियलिटी शोज में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंकिता किसी भी शो के लिए अच्छी-खासी फीस चार्ज करती हैं. वहीं, उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ रुपये है.

रूपाली गांगुली

इस लिस्ट में आखिरी नाम रूपाली गांगुली का है. उन्होंने स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में लीड किरदार निभाकर घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाई है. अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर वो टीवी की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में शामिल हो चुकी हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूपाली एक एपिसोड के लिए करीब 3 से 4 लाख रुपये फीस लेती हैं. वहीं एक्ट्रेस की कुल नेटवर्थ लगभग 30 करोड़ रुपये है.

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