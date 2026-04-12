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सचिन तेंदुलकर को बेटे जैसा मानती थीं Asha Bhosle, हर खास पल में शामिल रहे, देखें तस्वीरें
मशहूर गायिता आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है.उनके निधन के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर देखने को मिल रही है. इसी बीच सचिन तेंदुलकर संग उनका रिश्ता चर्चा में छा गया है.
आशा भोसले वैसे तो संगीत की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. लेकिन, उनका क्रिकेट से भी पुराना कनेक्शन था.वो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने बेटे की तरह मानती थीं.
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Published at : 12 Apr 2026 02:25 PM (IST)
Tags :Sachin Tendulkar Asha Bhosle
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