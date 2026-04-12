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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसचिन तेंदुलकर को बेटे जैसा मानती थीं Asha Bhosle, हर खास पल में शामिल रहे, देखें तस्वीरें

सचिन तेंदुलकर को बेटे जैसा मानती थीं Asha Bhosle, हर खास पल में शामिल रहे, देखें तस्वीरें

मशहूर गायिता आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है.उनके निधन के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर देखने को मिल रही है. इसी बीच सचिन तेंदुलकर संग उनका रिश्ता चर्चा में छा गया है.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 12 Apr 2026 02:28 PM (IST)
मशहूर गायिता आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है.उनके निधन के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर देखने को मिल रही है. इसी बीच सचिन तेंदुलकर संग उनका रिश्ता चर्चा में छा गया है.

आशा भोसले वैसे तो संगीत की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. लेकिन, उनका क्रिकेट से भी पुराना कनेक्शन था.वो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने बेटे की तरह मानती थीं.

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सचिन तेंदुलकर के साथ आशा भोसले काफी खास बॉन्ड शेयर किया करती थीं.दोनों के बीच बेशक खून का रिश्ता नहीं था. लेकिन, दिल का गहरा रिश्ता था.
सचिन तेंदुलकर के साथ आशा भोसले काफी खास बॉन्ड शेयर किया करती थीं.दोनों के बीच बेशक खून का रिश्ता नहीं था. लेकिन, दिल का गहरा रिश्ता था.
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आशा भोसले ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर का सम्मान ही किया करती थीं. बल्कि उन पर सगी मां की तरह प्यार भी लुटाया करती थीं.
आशा भोसले ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर का सम्मान ही किया करती थीं. बल्कि उन पर सगी मां की तरह प्यार भी लुटाया करती थीं.
Published at : 12 Apr 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Asha Bhosle

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