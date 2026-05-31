'तारक मेहता के सेट पर मेरी बेइज्जती हुई', एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- हमें दबाया जाता है

छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस नेहल वडोलिया अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, नेहल ने हाल ही में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि इस शो के सेट पर उनकी बेइज्जती हो चुकी हैं. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

इस एपिसोड में नजर आईं नेहल वडोलिया

बता दें कि नेहल वडोलिया टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एपिसोड नंबर 2772 में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने शो में मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता की दोस्त का किरदार निभाया था. इस शो में उनके किरदार का नाम नेहा था, जो बबीता के साथ जेठालाल (दिलीप जोशी) की दुकान पर अपना फोन ठीक करवाने पहुंचती है.

'हमें नीचा फील कराया जाता है'

सुनो इंडिया को दिए पोडकास्ट में नेहल वडोलिया ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने इमोशनल होकर कहा, 'शो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. उसके बाद ही मुझे लीड करने का मौका मिला. ये मैं बहुत बार बता चुकी हैं, लेकिन ये मैंने किसी को नहीं बताया, पता नहीं डर में... या क्यूं? अगर आप किसी शो में कैमियों या 1-2 के लिए जाते हो ना तो आपको नीचा फील कराया जाता है.'

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नेहा वडोलिया ने कही ये बात

उन्होंने आगे कहा, 'कैमियो या वन डे-टू डे वाले कैरेक्टर को ड्रेस नहीं मिलती, वो खुद की ड्रेस पहनते हैं. मैं एक ड्रेस पहनकर सेट पर पहुंचीं. वो ड्रेस लीड ने देख लिया और उसका ड्रेस भी सिमिलर ही था, तो कोई उसे थोड़ी बोलेगा कि अपनी ड्रेस चेंज करो. लीड ने किसी और से कहा कि मेरी ड्रेस को बदल दिया जाए. जो ड्रेस मैंने तारक मेहता में पहनी है, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने तब तक कोई बोल्ड सीन नहीं किया था. जब मैंने ये बात बोलीं कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, क्योंकि इसमें मेरे क्लीवेज दिख रहा है तो उन्होंने कहा तुम्हें यही ड्रेस पहननी पड़ेगी मैडम ने बोला है, हम इसे बालों से छिपा देंगे.'

'हमारे ही आसपास वाले लोग हमें डाउन फील करवाते हैं'

नेहल कहती हैं, 'आप तारक मेहता जैसे बड़े शो में काम कर रहे हो, तो कैसे बोलोगे कि नहीं-नहीं मैं नहीं करूंगी. मैंने भी बोला ठीक है, ठीक है, कोई नहीं… तो हम दब जाते हैं. तुम्हें नीचा फील करवाया जाता है. कभी ऐसे भी बोलते हैं कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लीड एक्ट्रेस नहीं बन सकती, 15-20 दिन का रोल ही कर सकती हो. हमारे ही आसपास वाले लोग हमें डाउन फील करवाते हैं.'

नेहल वडोलिया ने इन शो में किया काम

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के अलावा नेहल 'मंगलम दंगलम- कभी प्यार कभी', 'वारहाउस अरेस्ट' जैसी टीवी शो में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा नेहा ने 'जूली', 'गंदी बात', 'मस्तराम', 'दुनाली', 'जलेबी बाई', 'प्यार का बाजार', 'द टाइपराइटर', 'इमली', 'मिस्ट्री गर्ल्स' और 'ब्लड मनी' जैसे ओटीटी शो में काम किया है.

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