दूसरी बार पिता बने 'इंडियन आइडल 12' के सिंगर, दिखाई बेटी की पहली झलक, देखें वीडियो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदूसरी बार पिता बने 'इंडियन आइडल 12' के सिंगर मोहम्मद दानिश, दिखाई बेटी की पहली झलक, देखें वीडियो

दूसरी बार पिता बने 'इंडियन आइडल 12' के सिंगर मोहम्मद दानिश, दिखाई बेटी की पहली झलक, देखें वीडियो

Mohd Danish: 'इंडियन आइडल 12' फेम मोहम्मद दानिश दूसरी बार पिता बन गए हैं. उन्होंने नन्ही राजकुमारी का वेलकम किया है. सिंगर ने अपनी बेटी की पहली झलक भी दिखा दी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 04 Jul 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश का घर किलकारियों से गूंज उठा है. सिंगर दूसरी बार पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी फरहीन अफरीदी ने एक बेटी को जन्म दिया है. दानिश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की. दूसरी बार पिता बनने की खुशी में मोहम्मद दानिश को फैंस और सेलेब्स लगातार बधाईयां दे रहे हैं.

हमारी नन्ही राजकुमारी आ गई है...
दानिश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बेटी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं. दानिश बेटी के कान में अजान देते हुए दिखाई दिए. इस दौरान वो थोड़ा इमोशल भी हो गए. वीडियो के साथ सिंगर ने लिखा, 'अल्लाह का सबसे बेहतरीन तोहफा. हमारी बेबी गर्ल आ गई है.'

ये भी पढ़ेंः आलीशान इंटीरियर और शानदार डेकोरेशन, ऐसा है श्रेयस तलपड़े का लग्जरी घर, देखें इनसाइड फोटोज

मोहम्मद दानिश ने नहीं दिखाया बेटी का चेहरा
दानिश ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'हमारी नन्ही राजकुमारी आ गई है. अल्लाह की इस सबसे कीमती नेमत के लिए अलहम्दुलिल्लाह.' बता दें कि दानिश ने अपनी बेटी की पहली झलक तो फैंस को दिखा दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लाडली का चेहरा रिवील नहीं किया है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohd Danish (@mohd.danish.official)

'इंडियन आइडल 12' से मिली मोहम्मद दानिश को पहचान
मोहम्मद दानिश एक जाने-माने भारतीय प्लेबैक सिंगर और कंपोजर हैं. वो अपनी दिल को छू लेने वाली सूफी गायकी और शानदार स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं. मोहम्मद दानिश 'द वॉयस' के दूसरे सीजन में नजर आए थे. हालांकि, उन्हें असली पहचान 'इंडियन आइडल 12' से मिली. इस रियलिटी शो को नेहा कक्कड़ ने हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी के साथ जज किया था.

कब हुई थी मोहम्मद दानिश की शादी?
दानिश की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 27 अप्रैल 2023 को फरहीन अफरीदी के साथ निकाह किया था. उनकी शादी में सोनू निगम, राखी सावंत, पलक मुच्छल और जावेद अली सहित कई हस्तियां शामिल हुई थीं. शादी के बाद उन्होंने साल 2024 में बेटे का वेलकम किया. अब वो एक बेटी के पापा बन गए हैं. 

ये भी पढ़ेंः 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के लिए करना होगा इंतजार, अगले हफ्ते हो सकते हैं विनर्स अनाउंस

और पढ़ें
Published at : 04 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Indian Idol 12 Mohd Danish
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
दूसरी बार पिता बने 'इंडियन आइडल 12' के सिंगर मोहम्मद दानिश, दिखाई बेटी की पहली झलक, देखें वीडियो
दूसरी बार पिता बने 'इंडियन आइडल 12' के सिंगर, दिखाई बेटी की पहली झलक, देखें वीडियो
टेलीविजन
मुंबई में भारी बारिश के बीच उर्वशी ढोलकिया के बेटे की कार पर गिरा पेड़, टला बड़ा हादसा, देखें वीडियो
मुंबई में भारी बारिश के बीच उर्वशी ढोलकिया के बेटे की कार पर गिरा पेड़, टला बड़ा हादसा, देखें वीडियो
टेलीविजन
युविका चौधरी से तलाक ले रहे हैं प्रिंस नरुला? खुद दे दिया सबूत
युविका चौधरी से तलाक ले रहे हैं प्रिंस नरुला? खुद दे दिया सबूत
टेलीविजन
बारिश में शूटिंग के बाद प्रविष्ट-रामनीक का हुआ ऐसा हाल, लकड़ियां जलाकर हाथ सेंकते दिखे स्टार्स
बारिश में शूटिंग के बाद प्रविष्ट-रामनीक का हुआ ऐसा हाल, लकड़ियां जलाकर हाथ सेंकते दिखे स्टार्स
Advertisement

वीडियोज

2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
बॉलीवुड
Dhamaal 4 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी , लेकिन बदले जाएंगे 'अशलील शब्द' जानें- कितना है रन टाइम
'धमाल 4' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी , लेकिन बदले जाएंगे 'अशलील शब्द' जानें- कितना है रन टाइम
विश्व
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए पाकिस्तान पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए PAK पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
ट्रेंडिंग
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget