दूसरी बार पिता बने 'इंडियन आइडल 12' के सिंगर, दिखाई बेटी की पहली झलक, देखें वीडियो

दूसरी बार पिता बने 'इंडियन आइडल 12' के सिंगर मोहम्मद दानिश, दिखाई बेटी की पहली झलक, देखें वीडियो
Mohd Danish: 'इंडियन आइडल 12' फेम मोहम्मद दानिश दूसरी बार पिता बन गए हैं. उन्होंने नन्ही राजकुमारी का वेलकम किया है. सिंगर ने अपनी बेटी की पहली झलक भी दिखा दी है.
'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश का घर किलकारियों से गूंज उठा है. सिंगर दूसरी बार पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी फरहीन अफरीदी ने एक बेटी को जन्म दिया है. दानिश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की. दूसरी बार पिता बनने की खुशी में मोहम्मद दानिश को फैंस और सेलेब्स लगातार बधाईयां दे रहे हैं.
हमारी नन्ही राजकुमारी आ गई है...
दानिश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बेटी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं. दानिश बेटी के कान में अजान देते हुए दिखाई दिए. इस दौरान वो थोड़ा इमोशल भी हो गए. वीडियो के साथ सिंगर ने लिखा, 'अल्लाह का सबसे बेहतरीन तोहफा. हमारी बेबी गर्ल आ गई है.'
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मोहम्मद दानिश ने नहीं दिखाया बेटी का चेहरा
दानिश ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'हमारी नन्ही राजकुमारी आ गई है. अल्लाह की इस सबसे कीमती नेमत के लिए अलहम्दुलिल्लाह.' बता दें कि दानिश ने अपनी बेटी की पहली झलक तो फैंस को दिखा दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लाडली का चेहरा रिवील नहीं किया है.
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'इंडियन आइडल 12' से मिली मोहम्मद दानिश को पहचान
मोहम्मद दानिश एक जाने-माने भारतीय प्लेबैक सिंगर और कंपोजर हैं. वो अपनी दिल को छू लेने वाली सूफी गायकी और शानदार स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं. मोहम्मद दानिश 'द वॉयस' के दूसरे सीजन में नजर आए थे. हालांकि, उन्हें असली पहचान 'इंडियन आइडल 12' से मिली. इस रियलिटी शो को नेहा कक्कड़ ने हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी के साथ जज किया था.
कब हुई थी मोहम्मद दानिश की शादी?
दानिश की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 27 अप्रैल 2023 को फरहीन अफरीदी के साथ निकाह किया था. उनकी शादी में सोनू निगम, राखी सावंत, पलक मुच्छल और जावेद अली सहित कई हस्तियां शामिल हुई थीं. शादी के बाद उन्होंने साल 2024 में बेटे का वेलकम किया. अब वो एक बेटी के पापा बन गए हैं.
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