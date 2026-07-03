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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलीशान इंटीरियर और शानदार डेकोरेशन, ऐसा है श्रेयस तलपड़े का लग्जरी घर, देखें इनसाइड फोटोज

आलीशान इंटीरियर और शानदार डेकोरेशन, ऐसा है श्रेयस तलपड़े का लग्जरी घर, देखें इनसाइड फोटोज

Shreyas Talpade Home Inside Photos: एक्टर श्रेयस तलपड़े का मुबंई वाला घर बेहद ही आलीशान है. घर को लग्जरी इंटीरियर के साथ सजाया गया है. फिल्ममेकर फराह खान के व्लॉग में उनके घर की झलक देखने को मिली.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 03 Jul 2026 05:42 PM (IST)
Shreyas Talpade Home Inside Photos: एक्टर श्रेयस तलपड़े का मुबंई वाला घर बेहद ही आलीशान है. घर को लग्जरी इंटीरियर के साथ सजाया गया है. फिल्ममेकर फराह खान के व्लॉग में उनके घर की झलक देखने को मिली.

एक्टर श्रेयस तलपड़े ने अपनी मेहनत और दम पर करोड़ो की संपत्ति जमा कर ली है. वो काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनका घर किसी महल से कम नहीं है. आइए देखते हैं एक्टर के घर की इनसाइड फोटोज.

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श्रेयस तलपड़े का घर बेहद आलीशान है. हाल ही में फराह खान एक्टर के घर पहुंची थीं. इस दौरान उनके घर की झलक देखने को मिली.
श्रेयस तलपड़े का घर बेहद आलीशान है. हाल ही में फराह खान एक्टर के घर पहुंची थीं. इस दौरान उनके घर की झलक देखने को मिली.
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श्रेयस तलपड़े के घर का लिविंग एरिया बेहद आलीशान है. घर में काफी लग्जरी इंटीरियर का यूज किया गया है.
श्रेयस तलपड़े के घर का लिविंग एरिया बेहद आलीशान है. घर में काफी लग्जरी इंटीरियर का यूज किया गया है.
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लिविंग एरिया में लाइट कलर के बड़े-बड़े सोफे रखे हुए हैं. एक बड़ा सा टीवी भी लगा है. इस जगह को खूबसूरती से सजाया गया है.
लिविंग एरिया में लाइट कलर के बड़े-बड़े सोफे रखे हुए हैं. एक बड़ा सा टीवी भी लगा है. इस जगह को खूबसूरती से सजाया गया है.
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घर का डाइनिंग एरिया भी काफी लग्जरी है. यहां ब्राउन कलर की टेबल और चेयर्स रखी हैं. घर को लाइट कलर की थीम के साथ डेकोरेट किया गया है.
घर का डाइनिंग एरिया भी काफी लग्जरी है. यहां ब्राउन कलर की टेबल और चेयर्स रखी हैं. घर को लाइट कलर की थीम के साथ डेकोरेट किया गया है.
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एक्टर के घर में कई आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रखे हुए हैं. जो घर को और भी खूबसूरत बना रहे हैं. घर का हर एक कोना बेहद ही आलीशान है.
एक्टर के घर में कई आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रखे हुए हैं. जो घर को और भी खूबसूरत बना रहे हैं. घर का हर एक कोना बेहद ही आलीशान है.
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श्रेयस तलपड़े के घर का किचन काफी सिंपल और मॉडर्न है. यहां व्हाइट और ब्लैक इंटीरियर का यूज किया गया है.
श्रेयस तलपड़े के घर का किचन काफी सिंपल और मॉडर्न है. यहां व्हाइट और ब्लैक इंटीरियर का यूज किया गया है.
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इतना ही नहीं बल्कि, श्रेयस तलपड़े के घर में एक झूला भी रखा हुआ है. वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आ रहे हैं.
इतना ही नहीं बल्कि, श्रेयस तलपड़े के घर में एक झूला भी रखा हुआ है. वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आ रहे हैं.
Published at : 03 Jul 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Shreyas Talpade

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