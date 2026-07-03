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आलीशान इंटीरियर और शानदार डेकोरेशन, ऐसा है श्रेयस तलपड़े का लग्जरी घर, देखें इनसाइड फोटोज
Shreyas Talpade Home Inside Photos: एक्टर श्रेयस तलपड़े का मुबंई वाला घर बेहद ही आलीशान है. घर को लग्जरी इंटीरियर के साथ सजाया गया है. फिल्ममेकर फराह खान के व्लॉग में उनके घर की झलक देखने को मिली.
एक्टर श्रेयस तलपड़े ने अपनी मेहनत और दम पर करोड़ो की संपत्ति जमा कर ली है. वो काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनका घर किसी महल से कम नहीं है. आइए देखते हैं एक्टर के घर की इनसाइड फोटोज.
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Published at : 03 Jul 2026 05:42 PM (IST)
Tags :Shreyas Talpade
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