आलीशान इंटीरियर और शानदार डेकोरेशन, ऐसा है श्रेयस तलपड़े का लग्जरी घर, देखें इनसाइड फोटोज

इतना ही नहीं बल्कि, श्रेयस तलपड़े के घर में एक झूला भी रखा हुआ है. वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आ रहे हैं.