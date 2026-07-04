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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनयुविका चौधरी से तलाक ले रहे हैं प्रिंस नरुला? खुद दे दिया सबूत

युविका चौधरी से तलाक ले रहे हैं प्रिंस नरुला? खुद दे दिया सबूत

Prince Narula-Yuvika Chaudhary Divorce: टीवी कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को लेकर खबरे हैं कि दोनों तलाक लेने वाले हैं. दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 10:10 AM (IST)
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टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक प्रिंस नरूला और युविका चौधरी एक बार फिर अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.  इसकी वजह है उनकी हालिया इंस्टाग्राम एक्टिविटी.  दरअसल, प्रिंस और युविका ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. 

प्रिंस और युविका ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो
कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की हालिया सोशल मीडिया एक्टिविटी ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.  दरअसल, दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.  इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. 

फैंस का मानना है कि शायद दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा.  हालांकि, प्रिंस और युविका ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही अलग होने की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. 

युविका चौधरी से तलाक ले रहे हैं प्रिंस नरुला? खुद दे दिया सबूत

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पहले भी आ चुकी हैं खबरें
गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है, जब प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के रिश्ते को लेकर ऐसी चर्चाएं सामने आई हों.  इससे पहले भी युविका की प्रेग्नेंसी के दौरान दोनों के अलग रहने की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.  उस समय युविका अपनी मां के घर रह रही थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे.  हालांकि, बाद में युविका ने इन अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया था कि वह बेहतर देखभाल के लिए अपनी मां के घर गई थीं और उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था. 

डेटिंग के बाद रचाई शादी
प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की मुलाकात 2015 में ‘बिग बॉस 9’ के दौरान हुई थी.  शो में उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.  शो के बाद भी दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया और फैंस ने उन्हें ‘प्रिविका’ नाम दे दिया. 

कई साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 12 अक्टूबर 2018 को शादी कर ली.  फिर कपल ने IVF के जरिए अपनी बेटी इकलीन नरूला का वेलकम किया. 

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Published at : 04 Jul 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
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