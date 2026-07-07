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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'इन लोगों को ढूंढो', बारुईपुर केस पर मुनमुन दत्ता का फूटा गुस्सा, बच्ची के लिए मांगा इंसाफ

'इन लोगों को ढूंढो', बारुईपुर केस पर मुनमुन दत्ता का फूटा गुस्सा, बच्ची के लिए मांगा इंसाफ

Munmun Dutta Demands Justice: मुनमुन दत्ता ने बारुईपुर की 12 साल की बच्ची के मामले में इंसाफ की मांग की. पुलिस ने जांच के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 07 Jul 2026 07:17 PM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने कोलकाता के बारुईपुर में 12 साल की लड़की के रेप और मर्डर केस पर अपना दुख और गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वो इन लोगों को ढूंढे और बच्ची को इंसाफ दिलाएं. 

मुनमुन दत्ता ने बारुईपुर केस के लिए मांग इंसाफ
मुनमुन दत्ता ने एक पोस्टर शेयर किया, जिस पर लिखा था, 'बारुईपुर के लिए इंसाफ.' कैप्शन में उन्होंने बस इतना लिखा, '12 साल की लड़की, एक छोटी सी बच्ची, जिसका रेप और मर्डर कर दिया गया. इन लोगों को ढूंढो.'

इन लोगों को ढूंढो', बारुईपुर केस पर मुनमुन दत्ता का फूटा गुस्सा, बच्ची के लिए मांगा इंसाफ

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क्या है पूरा मामला?
पश्चिम बंगाल के बारुईपुर इलाके में 5 जुलाई को एक तालाब से 12 साल की लड़की का शव मिला. वो 4 जुलाई से लापता थी. मृतक लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उसके साथ रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस आरोप की पुष्टि नहीं की है. नाबालिग लड़की के शव का पोस्टमार्टम 5 जुलाई की रात को पूरा हुआ.

पुलिस का क्या कहना है? 
पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चलेगा कि उसके साथ रेप हुआ था या नहीं और रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का मामला दर्ज किया जाएगा.सोमवार, 6 जुलाई को बारुईपुर पुलिस जिले ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीन पुलिस थानों के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी.निषेधाज्ञा लागू होने के साथ ही, इन तीन पुलिस थानों के इलाकों में एक ही समय और जगह पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है.इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. रविवार को बारुईपुर में एक तालाब से नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद तनाव फैल गया था.

स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. आरोप है कि लड़की का हत्यारा होने के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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मुनमुन दत्ता के बारे में
एक्ट्रेस की बात करें तो मुनमुन दत्ता ने 2004 में 'हम सब बाराती' से अपने करियर की शुरुआत की थी. एक्ट्रेस पूजा भट्ट की डायरेक्ट की गई फिल्म 'हॉलिडे' में एक छोटे से रोल में नजर आई थीं. डिनो मोरिया, गुलशन ग्रोवर और ओंजोली नायर स्टारर ये फिल्म 1987 की अमेरिकी फिल्म 'डर्टी डांसिंग' का रीमेक है.

मुनमुन दत्ता अभी 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नजर आ रही हैं, जो 'चित्रलेखा' मैगजीन के लिए तारक मेहता के साप्ताहिक कॉलम 'दुनिया ने ऊंधा चश्मा' पर आधारित है. ये भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाली टेलीविजन शो में से एक है.

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Published at : 07 Jul 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Munmun Dutta Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Hum Sab Baraati
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