7 साल के बाद अब फिर आएगा महा-लीप? 'ये रिश्ता...' के सेट पर रातों-रात हुआ बड़ा बदलाव

स्टार प्लस का पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. इस बार वजह शो की कहानी नहीं, बल्कि इसके सेट पर चल रहा रेनोवेशन का काम है. शो के सेट में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर लीप आने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है.

गोयंका हाउस में हो रहा रेनोवेशन का काम

गोयंका हाउस का पूरी तरह से रेनोवेशन किया जा रहा है, जिसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में महा-लीप आ सकता है. क्योंकि जब जब इस शो के सेट पर रेनोवेशन किया गया तब तब बहुत बड़ा लीप आया है. यही वजह है कि इस बार भी दर्शक नए लीप की संभावना जता रहे हैं.

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5 साल पहले आया था 7 साल का लीप

गौरतलब है कि शो में करीब पांच महीने पहले ही 7 साल का लीप आया था, जिसके बाद कहानी पूरी तरह बदल गई थी. नए ट्रैक और नए किरदारों के साथ कहानी को आगे बढ़ाया गया, लेकिन टीआरपी में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेकर्स कहानी को फिर से नया मोड़ देने के लिए एक और लीप लाने का प्लान कर रहे हैं.

हालांकि, अभी तक चैनल या मेकर्स की ओर से नए लीप को लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स कहानी में नया मोड़ लाते हैं या मौजूदा ट्रैक को ही आगे बढ़ाते हैं.

अरमान का हुआ ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन

मौजूदा ट्रैक की बात करें तो हाल ही में शो में अरमान के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन दिखाया गया है. ऑपरेशन के बाद अरमान को पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा. इसी बीच कहानी में ये भी दिखाया जा रहा है कि पोद्दार फर्म की जिम्मेदारी अब अभिरा संभाल सकती है. ऐसे में आने वाले एपिसोड्स में अभिरा की जिंदगी में कई नई चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं.

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