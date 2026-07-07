7 साल के बाद अब फिर आएगा महा-लीप? 'ये रिश्ता...' के सेट पर रातों-रात हुआ बड़ा बदलाव

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन7 साल के बाद अब फिर आएगा महा-लीप? 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर रातों-रात हुआ बड़ा बदलाव

7 साल के बाद अब फिर आएगा महा-लीप? 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर रातों-रात हुआ बड़ा बदलाव

गोयंका हाउस का पूरी तरह से रेनोवेशन किया जा रहा है, जिसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में महा-लीप आ सकता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 07 Jul 2026 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

स्टार प्लस का पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. इस बार वजह शो की कहानी नहीं, बल्कि इसके सेट पर चल रहा रेनोवेशन का काम है. शो के सेट में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर लीप आने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है.

गोयंका हाउस में हो रहा रेनोवेशन का काम
गोयंका हाउस का पूरी तरह से रेनोवेशन किया जा रहा है, जिसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में महा-लीप आ सकता है. क्योंकि जब जब इस शो के सेट पर रेनोवेशन किया गया तब तब बहुत बड़ा लीप आया है. यही वजह है कि इस बार भी दर्शक नए लीप की संभावना जता रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- 'नेहरू के राज में तो...' दिलजीत की Satluj बैन होने पर कुणाल कामरा ने सेंसर बोर्ड और सरकार को घेरा

5 साल पहले आया था 7 साल का लीप
गौरतलब है कि शो में करीब पांच महीने पहले ही 7 साल का लीप आया था, जिसके बाद कहानी पूरी तरह बदल गई थी. नए ट्रैक और नए किरदारों के साथ कहानी को आगे बढ़ाया गया, लेकिन टीआरपी में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेकर्स कहानी को फिर से नया मोड़ देने के लिए एक और लीप लाने का प्लान कर रहे हैं. 

हालांकि, अभी तक चैनल या मेकर्स की ओर से नए लीप को लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स कहानी में नया मोड़ लाते हैं या मौजूदा ट्रैक को ही आगे बढ़ाते हैं.

अरमान का हुआ ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन
मौजूदा ट्रैक की बात करें तो हाल ही में शो में अरमान के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन दिखाया गया है. ऑपरेशन के बाद अरमान को पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा. इसी बीच कहानी में ये भी दिखाया जा रहा है कि पोद्दार फर्म की जिम्मेदारी अब अभिरा संभाल सकती है. ऐसे में आने वाले एपिसोड्स में अभिरा की जिंदगी में कई नई चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं.

ये भी पढ़ें- बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल

Input By : विशाल कुमार शर्मा
और पढ़ें
Published at : 07 Jul 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Star Plus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
7 साल के बाद अब फिर आएगा महा-लीप? 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर रातों-रात हुआ बड़ा बदलाव
7 साल के बाद अब फिर आएगा महा-लीप? 'ये रिश्ता...' के सेट पर रातों-रात हुआ बड़ा बदलाव
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: प्रेम की करतूत से अनुपमा को लगा झटका, चंद्रिका के हाथों होगी वसुधा की नई फैक्ट्री की पूजा
प्रेम की करतूत से अनुपमा को लगा झटका, चंद्रिका के हाथों होगी वसुधा की नई फैक्ट्री की पूजा
टेलीविजन
बेटी की संगीत सेरेमनी में पत्नी संग झूमे 'तारक मेहता...' फेम शैलेश लोढ़ा, 'जोरू का गुलाम' पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो वायरल
बेटी की संगीत सेरेमनी में पत्नी संग झूमे शैलेश लोढ़ा, 'जोरू का गुलाम' पर किया जबरदस्त डांस
Advertisement

वीडियोज

क्या ₹15 लाख में यही सबसे Best SUV है? नई Hyundai Venue N Line full Review | #hyundai #autolive
DR. Aarambhi: Aarambhi की सूझबूझ के आगे हारी Avantika, खुद को बेइज्जत होने से बचाया #sbs
Bollywood News: पुरानी यादों की कसक, नए इश्क़ का जुनून! 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' बन गया चर्चा का केंद्र (07.07.26)
Gold Silver Price: औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी! खरीदने का इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा? ABPLIVE
Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
इंडिया
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
बिहार
Bankipur By-Poll: प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU नेता की दो टूक, 'धैर्य रखिए, अभी…'
प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU नेता की दो टूक, 'धैर्य रखिए, अभी…'
क्रिकेट
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
इंडिया
वायनाड में भूस्खलन से 3 की मौत, 7 लापता… रोंगटे खड़े कर देगा केरल में कुदरत की तबाही का Video
वायनाड में भूस्खलन से 3 की मौत, 7 लापता… रोंगटे खड़े कर देगा केरल में कुदरत की तबाही का Video
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
एग्रीकल्चर
मानसून की एक गलती और बर्बाद हो जाएगा केंचुआ खाद का बिजनेस, ऐसे बचाएं अपनी लागत
मानसून की एक गलती और बर्बाद हो जाएगा केंचुआ खाद का बिजनेस, ऐसे बचाएं अपनी लागत
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
Embed widget