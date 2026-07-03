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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के लिए करना होगा इंतजार, अगले हफ्ते हो सकते हैं विनर्स अनाउंस

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के लिए करना होगा इंतजार, अगले हफ्ते हो सकते हैं विनर्स अनाउंस

इस बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में उन फिल्मों को शामिल किया गया है, जिन्हें साल 2024 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेट मिला था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 03 Jul 2026 10:36 PM (IST)
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Published at : 03 Jul 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
National Film Awards 2026
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