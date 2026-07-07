प्रेमानंद महाराज की भक्त हैं प्रियांशी यादव, शूटिंग के बीच भी नहीं छोड़तीं नामजप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनप्रेमानंद महाराज की भक्त हैं प्रियांशी यादव, 'तू ही रे दिल' के सेट पर रोज करती हैं नामजप

प्रेमानंद महाराज की भक्त हैं प्रियांशी यादव, 'तू ही रे दिल' के सेट पर रोज करती हैं नामजप

Priyanshi Yadav: ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद प्रियांशी यादव रियल लाइफ में बहुत धार्मिक हैं. वो प्रेमानंद महाराज की बड़ी भक्त हैं और रोज भगवान का नामजप करती हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 07 Jul 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस प्रियांशी यादव इन दिनों ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'तू ही रे दिल' में नजर आ रही हैं. इसमें वो वृंदा का किरदार निभा रही हैं और उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है. इससे पहले प्रियांशी ने 'डोरी', 'पांड्या स्टोर' और 'पृथ्वीराज चौहान' जैसे शोज में काम कर चुकी हैं. अपनी दमदार एक्टिंग के साथ प्रियांशी अब अपनी आध्यात्मिक सोच को लेकर चर्चा में आ गई हैं.

बहुत धार्मिक हैं प्रियांशी यादव
ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद प्रियांशी यादव रियल लाइफ में बहुत धार्मिक हैं. वो प्रेमानंद महाराज की बड़ी भक्त हैं और रोज भगवान का नामजप करती हैं. उन्होंने इसे अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है. खास बात ये है कि वो अपने शो 'तू ही रे दिल' के सेट पर भी रोज नामजप करती हैं. 

प्रेमानंद महाराज की भक्त हैं प्रियांशी यादव, 'तू ही रे दिल' के सेट पर रोज करती हैं नामजप

ये भी पढ़ें- 'नेहरू के राज में तो...' दिलजीत की Satluj बैन होने पर कुणाल कामरा ने सेंसर बोर्ड और सरकार को घेरा

'तू ही रे दिल' के सेट पर रोज नामजप करती हैं प्रियांशी यादव
हाल ही में 'सास बहू साजिश' से बातचीत के दौरान प्रियांशी ने बताया कि वो अपने हाथ में एक खास डिवाइस पहनती हैं, जिसकी मदद से रोज नामजप करती हैं. उन्होंने बताया कि इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत उन्होंने उस समय की थी, जब वो 'डोरी' सीरियल की शूटिंग कर रही थीं. तभी से उन्होंने इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया. 

प्रेमानंद महाराज की भक्त हैं प्रियांशी यादव, 'तू ही रे दिल' के सेट पर रोज करती हैं नामजप

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी हैं प्रेमानंद महाराज के भक्त
आज के समय में जहां मनोरंजन जगत के कई सितारे अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं कुछ कलाकार अपनी आस्था और भगवान के प्रति विश्वास के लिए भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. प्रियांशी यादव भी उन्हीं सितारों में शामिल हैं. इससे पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी मंदिरों के दर्शन और प्रेमानंद महाराज से मुलाकात को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. 

ये भी पढ़ें- बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल

Input By : आकांक्षा
और पढ़ें
Published at : 07 Jul 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Priyanshi Yadav Tu Hi Re Dil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
प्रेमानंद महाराज की भक्त हैं प्रियांशी यादव, 'तू ही रे दिल' के सेट पर रोज करती हैं नामजप
प्रेमानंद महाराज की भक्त हैं प्रियांशी यादव, शूटिंग के बीच भी नहीं छोड़तीं नामजप
टेलीविजन
'इन लोगों को ढूंढो', बारुईपुर केस पर मुनमुन दत्ता का फूटा गुस्सा, बच्ची के लिए मांगा इंसाफ
'इन लोगों को ढूंढो', बारुईपुर केस पर मुनमुन दत्ता का फूटा गुस्सा, बच्ची के लिए मांगा इंसाफ
टेलीविजन
7 साल के बाद अब फिर आएगा महा-लीप? 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर रातों-रात हुआ बड़ा बदलाव
7 साल के बाद अब फिर आएगा महा-लीप? 'ये रिश्ता...' के सेट पर रातों-रात हुआ बड़ा बदलाव
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
Advertisement

वीडियोज

Kushal Tandon के मजाक पर Gauahar Khan ने दिया जवाब
Shilpa Shinde की एंट्री से Lock Upp 2 में मचा बवाल
क्या ₹15 लाख में यही सबसे Best SUV है? नई Hyundai Venue N Line full Review | #hyundai #autolive
DR. Aarambhi: Aarambhi की सूझबूझ के आगे हारी Avantika, खुद को बेइज्जत होने से बचाया #sbs
Bollywood News: पुरानी यादों की कसक, नए इश्क़ का जुनून! 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' बन गया चर्चा का केंद्र (07.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर गडकरी का बड़ा खुलासा
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा
बिहार
युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, कायस्थ फेस, कौन हैं बांकीपुर से BJP के प्रत्याशी अभिषेक कुमार? जानिए
युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, कायस्थ फेस, कौन हैं बांकीपुर से BJP के प्रत्याशी अभिषेक कुमार? जानिए
क्रिकेट
बदलेगी एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम, यहां भी संजू सैमसन पर गिरेगी गाज! सामने आया बड़ा अपडेट
बदलेगी एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम, यहां भी संजू सैमसन पर गिरेगी गाज!
टेलीविजन
कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
बिजनेस
Explained: जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! जबकि पूरे देश में सिर्फ 27 हजार चार्जिंग स्टेशन, क्या बढ़ेगा 'चार्जिंग संकट'?
जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! देश में सिर्फ 27,737 स्टेशन, क्या बढ़ेगा चार्जिंग संकट?
विश्व
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
विश्व
ट्रंप की धमकी का खामनेई के जनाजे पर असर, डर गए दुनिया के इन 13 देशों ने शामिल होने से किनारा
ट्रंप की धमकी का खामनेई के जनाजे पर असर, डर गए दुनिया के इन 13 देशों ने शामिल होने से किनारा
दिल्ली NCR
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget