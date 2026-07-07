प्रेमानंद महाराज की भक्त हैं प्रियांशी यादव, शूटिंग के बीच भी नहीं छोड़तीं नामजप

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस प्रियांशी यादव इन दिनों ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'तू ही रे दिल' में नजर आ रही हैं. इसमें वो वृंदा का किरदार निभा रही हैं और उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है. इससे पहले प्रियांशी ने 'डोरी', 'पांड्या स्टोर' और 'पृथ्वीराज चौहान' जैसे शोज में काम कर चुकी हैं. अपनी दमदार एक्टिंग के साथ प्रियांशी अब अपनी आध्यात्मिक सोच को लेकर चर्चा में आ गई हैं.

बहुत धार्मिक हैं प्रियांशी यादव

ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद प्रियांशी यादव रियल लाइफ में बहुत धार्मिक हैं. वो प्रेमानंद महाराज की बड़ी भक्त हैं और रोज भगवान का नामजप करती हैं. उन्होंने इसे अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है. खास बात ये है कि वो अपने शो 'तू ही रे दिल' के सेट पर भी रोज नामजप करती हैं.

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'तू ही रे दिल' के सेट पर रोज नामजप करती हैं प्रियांशी यादव

हाल ही में 'सास बहू साजिश' से बातचीत के दौरान प्रियांशी ने बताया कि वो अपने हाथ में एक खास डिवाइस पहनती हैं, जिसकी मदद से रोज नामजप करती हैं. उन्होंने बताया कि इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत उन्होंने उस समय की थी, जब वो 'डोरी' सीरियल की शूटिंग कर रही थीं. तभी से उन्होंने इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी हैं प्रेमानंद महाराज के भक्त

आज के समय में जहां मनोरंजन जगत के कई सितारे अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं कुछ कलाकार अपनी आस्था और भगवान के प्रति विश्वास के लिए भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. प्रियांशी यादव भी उन्हीं सितारों में शामिल हैं. इससे पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी मंदिरों के दर्शन और प्रेमानंद महाराज से मुलाकात को लेकर चर्चा में रह चुके हैं.

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