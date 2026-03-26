हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनतलाक के बाद फिर साथ दिखे चारु असोपा और राजीव सेन, फैंस बोले- 'आपका रिश्ता समझ नहीं आता'

तलाक के बाद फिर साथ दिखे चारु असोपा और राजीव सेन, फैंस बोले- 'आपका रिश्ता समझ नहीं आता'

चारु असोपा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. अक्सर एक्ट्रेस को उनके एक्स पति के साथ देखा जाता है. ऐसे में लोगों के लिए उनका रिश्ता समझ पाना मुश्किल हो जाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Mar 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस चारु असोपा एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई हैं. वजह ये है कि उन्होंने एक बार फिर से अपने एक्स पति राजीव सेन के संग तस्वीर शेयर की है.तलाक के बाद दोनों को एक बार फिर से साथ देख जहां उनके फैंस खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग तस्वीरों को देख हैरान भी है.

चारु ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें राजीव संग उनकी शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.दरअसल, चारु ने हाल ही में अपने क्लोदिंग ब्रैंड का आउटलेट ओपन किया है. इस मौके पर उनके एक्स पति राजीव सेन और उनकी एक्स सास उन्हें सपोर्ट करने पहुंची थीं.

तस्वीरों को देख सोशल मीडिया यूजर्स ने पूछे ऐसे सवाल

ऐसे में तस्वीरों को शेयर कर चारु ने अपने एक्स पति और एक्स सास को टैग करते हुए लिखा कि उनका प्यार और सपोर्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है.वहीं, तस्वीरों के सामने आते ही लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा,'इनका रिलेशन समझ नहीं आता. या साथ में रहो या नहीं. रहते हो अलग और जब मिलोगे तो हसबैंड वाइफ. तो फिर अलग क्यों रहना.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Charu Asopa (@asopacharu)

वहीं, कुछ सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं.ये पहला मौका नहीं है जब चारु और राजीव को तलाक के बाद एक साथ देखा गया हो. इससे पहले भी उन्हें कभी वेकेशन पर तो कभी फैमिली टाइम साथ स्पेंड करते हुए देखा जा चुका है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Charu’s closet (@charuscloset)

हालांकि, चारु और राजीव एक-दूसरे को अब अपना अच्छा दोस्त बताते हैं और एक जिम्मेदार पेरेंट्स के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं. आपको बता दें चारु असोपा और राजीव सेन ने 7 जून 2019 को कोर्ट मैरिज की थी. उसके बाद 16 जून 2019 में इनकी ट्रेडिशनल वेडिंग हुई थी.हालांकि, शादी के कुछ वक्त बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.इस एक्स कपल का तलाक 8 जून 2023 को हुआ फाइनल हुआ था.

तलाक के बाद फिर साथ दिखे चारु असोपा और राजीव सेन, फैंस बोले- 'आपका रिश्ता समझ नहीं आता

ये भी पढ़ें:-Student Of The Year के ऑडिशन में बुरी तरह फेल हुए थे अदनान खान, बोले- 'बहुत खराब था मैं'

Published at : 26 Mar 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Charu Asopa Rajeev Sen
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
तलाक के बाद फिर साथ दिखे चारु असोपा और राजीव सेन, फैंस बोले- 'आपका रिश्ता समझ नहीं आता'
तलाक के बाद फिर साथ दिखे चारु असोपा और राजीव सेन, फैंस बोले- 'आपका रिश्ता समझ नहीं आता'
टेलीविजन
Student Of The Year के ऑडिशन में बुरी तरह फेल हुए थे अदनान खान, बोले- 'बहुत खराब था मैं'
Student Of The Year के ऑडिशन में बुरी तरह फेल हुए थे अदनान खान, बोले- 'बहुत खराब था मैं'
टेलीविजन
गोवा में नई जिंदगी शुरू करने जा रही अनुपमा, कैफे खोल फिर से बनाएगी अपनी पहचान
गोवा में नई जिंदगी शुरू करने जा रहीं अनुपमा, कैफे खोल फिर से बनाएगी अपनी पहचान
टेलीविजन
'नागिन 5' के बाद एक बार फिर एकता कपूर के साथ काम करेंगी सुरभि चंदना, लेकिन है एक बड़ा ट्विस्ट
'नागिन 5' के बाद एक बार फिर एकता कपूर के साथ काम करेंगी सुरभि चंदना, लेकिन है एक बड़ा ट्विस्ट
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
जम्मू और कश्मीर
ईरान युद्ध: पाकिस्तान की मध्यस्थता पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'इसमें ऐतराज क्यों...'
ईरान युद्ध: पाकिस्तान की मध्यस्थता पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'इसमें ऐतराज क्यों...'
विश्व
'कहीं बहुत देर ना हो जाए', ईरान की लीडरशिप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- वो हमसे भीख मांग रहे...
'कहीं बहुत देर ना हो जाए', ईरान की लीडरशिप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- वो हमसे भीख मांग रहे...
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
विश्व
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
हेल्थ
Signs Of Nerve Weakness: शरीर में दिख रहे ये संकेत तो समझ लें कमजोर हो रही हैं नसें, लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
शरीर में दिख रहे ये संकेत तो समझ लें कमजोर हो रही हैं नसें, लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
ट्रेंडिंग
Vande Bharat Video Viral: दही में रेंगते मिले कीड़े... वंदे भारत में घटिया खाने का वीडियो हो रहा वायरल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
दही में रेंगते मिले कीड़े... वंदे भारत में घटिया खाने का वीडियो हो रहा वायरल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget