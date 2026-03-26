Student Of The Year के ऑडिशन में बुरी तरह फेल हुए थे अदनान खान, बोले- 'बहुत खराब था मैं'

अदनान खान इन दिनों कलर्स चैनल के शो मन्नत हर खुशी पाने की शो में लीड एक्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं. शो में इनकी एक्टिंग को दर्शक काफी पसंद भी कर रहे हैं. लेकिन, हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने करियर के शुरुआती दौर के बारे में बात की.साथ ही बताया कि उन्होंने एक्टिंग कैसे शुरू की थी.

India Forums को दिए इंटरव्यू में अदनान ने कई मुद्दों पर बात की साथ ही अपने पहले ऑडिशन को लेकर भी बड़ा खुलासा किया.एक्टर ने बताया कि उनका पहला ऑडिशन स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए था. उन्होंने इस ऑडिशन के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए बताया कि टेस्ट देने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा था.

पहला ऑडिशन फिल्म के लिए था

अदनान ने कहा,'मेरा पहला ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के लिए था, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी. मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था कि आराम नगर में मुकेश छाबड़ा का ऑफिस है, जहां नए लोगों को मौका दिया जाता है.'

अदनान ने कहा कि इंट्रोडक्शन देने का मतलब होता है कैमरे के सामने जाकर अपना परिचय देना, आप कौन हैं, कहां से हैं और क्या काम किया है.एक्टर ने बताया कि जब उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि पहला ऑडिशन फिल्म के लिए था.

अदनान ने बताया कि उनका ये ऑडिशन स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए था, जो लगभग 2013 में हुआ था. हालांकि, उन्हें ये पक्का नहीं है कि ये पहली फिल्म के लिए था या सीक्वल के लिए था.अदनान खान ने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि उनका ऑडिशन अच्छा नहीं गया था.

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उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें याद है कि ऑडिशन में वो बहुत खराब थे.एक्टर ने ऑडिशन के दौरान के सीन को याद करते हुए बताया कि वो एक क्लासरूम सीन था, जिसमें एक प्रोफेसर बैठा होता है और वो उस पर स्याही या चॉक फेंकते हैं, फिर ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं.

मजेदार बात तो ये है कि अदनान को आज तक नहीं पता कि वो फिल्म में किस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने फिल्म नहीं देखी.अदनान ऑडिशन के बाद मैसूर चले गए और उनके मन में एक ही सवाल आता रहा कि ऑडिशन का क्या हुआ.

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