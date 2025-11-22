‘बिग बॉस 19’ के घर में फिर हुआ डबल इविक्शन, फिनाले के करीब आकर ये दो कंटेस्टेंट होंगे घर से बेघर!
Bigg Boss 19: टीवी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जल्द ही डबल इविक्शन होने वाला है. खबरों के अनुसार इस इविक्शन में दो बड़े कंटेस्टेंट घर से बेघर होने वाले हैं.
‘बिग बॉस 19’ में इस हफ्ते शो के कंटेस्टेंट्स की फैमिली ने घर में एंट्री ली थी. ऐसे में घर का माहौल भी काफी अच्छा हो गया. लेकिन घरवालों की ये खुशी ज्यादा वक्त तक टिकने वाली नहीं है. खबरों के अनुसार जल्द ही शो में डबल इविक्शन होने वाला है. जिसमें दो कंटेस्टेंट का फिनाले में जाने का सपना टूट जाएगा. इसमें से एक नाम तो काफी चौंका देने वाला है.
शो से आउट होंगे ये दो कंटेस्टेंट
‘बिग बॉस 19’ में आज वीकेंड का वार होगा, जिसमें सलमान खान एक बार फिर कुनिका सदानंद, अमाल मलिक और शहबाज की क्लास लगाते हुए नजर आएंगे. इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार घर में वीकेंड के वार के बाद डबल इविक्शन हुआ है. जिसमें कुनिका सदानंद और मालती चाहर घर से बेघर हो गई हैं. अब घर में सिर्फ प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और शहबाज बदेशा ही बचे हैं.
कुनिका सदानंद को सलमान ने सुनाई खरी खोटी
बता दें कि वीकेंड के वार के कई प्रोमो सोशल मीडिया पर आउट हो चुके हैं. इसमें से एक में सलमान खान एक्ट्रेस कुनिका सदानंद पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं. एक्टर ने उनकी उस बात पर क्लास लगाई, जिसमें वो तान्या मित्तल के साथ मालती चाहर की सैक्सुएलिटी पर सवाल उठा रही थी.
दीपक चाहर ने कुनिका को कही थी ये बात
वहीं इससे पहले फैमिली वीक के दौरान मालती चाहर के भाई और क्रिकेटर दीपक चाहर ने घर में एंट्री ली थी. उन्होंने भी इस मामले पर कुनिका से बात की थी और कहा था कि आप नेशनल टीवी पर किसी के लिए ऐसी बात नहीं बोल सकते, खासकर अगर वो इंसान शादीशुदा ना हो. उस दौरान कुनिका ने मालती और दीपक से माफी भी मांगी थी.
