रितेश देशमुख- फिल्म ‘मस्ती 4’ में रितेश देशमुख अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा रहे हैं. बात करें एक्टर की फीस की तो रिपोर्ट्स के अनुसार रितेश ने सबसे ज्यादा पैसे लूटे हैं. एक्टर को उनके रोल के लिए 5-6 करोड़ रुपए फीस मिली है.