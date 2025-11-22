हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘मस्ती 4’ के लिए रितेश देशमुख ने लूटे सबसे ज्यादा पैसे, जानिए विवके से लेकर अरशद वारसी तक की फीस

‘मस्ती 4’ के लिए रितेश देशमुख ने लूटे सबसे ज्यादा पैसे, जानिए विवके से लेकर अरशद वारसी तक की फीस

Masti 4 Starcast Fees: ‘मस्ती 4’ एक मल्टीस्टारर फिल्म है. जिसमें रितेश देशमुख से लेकर विवेक ओबेरॉय तक कई एक्टर नजर आ रहे हैं. यहां हम आपको उनकी फीस से रूबरू करव रहे हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 22 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Masti 4 Starcast Fees: ‘मस्ती 4’ एक मल्टीस्टारर फिल्म है. जिसमें रितेश देशमुख से लेकर विवेक ओबेरॉय तक कई एक्टर नजर आ रहे हैं. यहां हम आपको उनकी फीस से रूबरू करव रहे हैं.

रितेश देशमुख स्टारर फिल्म ‘मस्ती 4’ शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है. फिल्म में एक्टर के साथ विवेक ओबेरॉय और अफताब शिवदासानी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. यहां हम आपको फिल्म की स्टारकास्ट की फीस से रूबरू करवा रहे हैं.

1/7
तुषार कपूर - एक्टर तुषार कपूर इस फिल्म में नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के लए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए फीस मिली है.
तुषार कपूर - एक्टर तुषार कपूर इस फिल्म में नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के लए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए फीस मिली है.
2/7
नतालिया जानोसजेक - बिग बॉस 19 का हिस्सा रही एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक भी इस फिल्म का हिस्सा है. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस को उनके रोल के लिए करीब 25-35 लाख रुपए मिले हैं.
नतालिया जानोसजेक - बिग बॉस 19 का हिस्सा रही एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक भी इस फिल्म का हिस्सा है. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस को उनके रोल के लिए करीब 25-35 लाख रुपए मिले हैं.
3/7
रूही सिंह - एक्ट्रेस रूही सिंह फिल्म में अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों का दिल जीत रही हैं. रूही को उनके रोल के लिए 40-50 लाख रुपए की फीस दी गई है.
रूही सिंह - एक्ट्रेस रूही सिंह फिल्म में अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों का दिल जीत रही हैं. रूही को उनके रोल के लिए 40-50 लाख रुपए की फीस दी गई है.
4/7
अरशद वारसी - अरशद वारसी ‘मस्ती 4’ में अपनी कॉमेडी का तड़का लगाएंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर को इस रोल के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस मिली है.
अरशद वारसी - अरशद वारसी ‘मस्ती 4’ में अपनी कॉमेडी का तड़का लगाएंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर को इस रोल के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस मिली है.
5/7
आफताब शिवदासानी - आफताब शिवदासानी काफी वक्त के बाद ‘मस्ती 4’ के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर ने फिल्म के लिए 3-4 करोड़ रुपए की फीस ली है.
आफताब शिवदासानी - आफताब शिवदासानी काफी वक्त के बाद ‘मस्ती 4’ के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर ने फिल्म के लिए 3-4 करोड़ रुपए की फीस ली है.
6/7
विवेक ओबेरॉय - विवेक ओबेरॉय भी ‘मस्ती 4’ में लीड रोल निभा रहे हैं. खबरों के अनुसार एक्टर ने इस फिल्म के लिए 4-5 करोड़ रुपए की मोटी फीस ली है.
विवेक ओबेरॉय - विवेक ओबेरॉय भी ‘मस्ती 4’ में लीड रोल निभा रहे हैं. खबरों के अनुसार एक्टर ने इस फिल्म के लिए 4-5 करोड़ रुपए की मोटी फीस ली है.
7/7
रितेश देशमुख- फिल्म ‘मस्ती 4’ में रितेश देशमुख अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा रहे हैं. बात करें एक्टर की फीस की तो रिपोर्ट्स के अनुसार रितेश ने सबसे ज्यादा पैसे लूटे हैं. एक्टर को उनके रोल के लिए 5-6 करोड़ रुपए फीस मिली है.
रितेश देशमुख- फिल्म ‘मस्ती 4’ में रितेश देशमुख अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा रहे हैं. बात करें एक्टर की फीस की तो रिपोर्ट्स के अनुसार रितेश ने सबसे ज्यादा पैसे लूटे हैं. एक्टर को उनके रोल के लिए 5-6 करोड़ रुपए फीस मिली है.
Published at : 22 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Tags :
Vivek Oberoi Riteish Deshmukh Bollywood Masti 4

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jagadhatri: क्या Shivay करता है Jagadhatri से प्यार?
G20 Summit: G-20 समिट में एक साथ नजर आए PM Modi- Giorgia Meloni | ABP NEWS
Delhi Blast: दिल्ली धमाके जांच में आया बड़ा ट्विस्ट, डॉक्टर उमर के कमरें से क्या मिला ? | NIA
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली को दहलाने वाली 'टेरर लैब' की पूरी इनसाइड स्टोरी | Terror Alert
Breaking:जम्मू-कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Regional Cinema
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 की उम्र में ही कहा दुनिया को अलविदा
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की मौत, 37 की उम्र में सड़क हादसे ने ली जान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
परदादा ने गलत किया था बंटवारा तो अब कैसे मिलेगा अपना हक, जानें टाइटल सूट के नियम
परदादा ने गलत किया था बंटवारा तो अब कैसे मिलेगा अपना हक, जानें टाइटल सूट के नियम
ट्रेंडिंग
Video: कांटा लगा पर कूद-कूदकर नाचा कुत्ता, वीडियो देखा तो हंसते-हंसते हो जाएगा बुरा हाल
कांटा लगा पर कूद-कूदकर नाचा कुत्ता, वीडियो देखा तो हंसते-हंसते हो जाएगा बुरा हाल
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget