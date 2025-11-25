हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss 19: 'टिकट टू फिनाले' ले उड़ी ये कंटेस्टेंट, गुस्से में बौखला फरहाना भट्ट ने मचा दी घर में तोड़फोड़

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले करीब आ चुका है. उससे पहले मेकर्स ने टिकट टू फिनाले का आयोजन किया. अब टिकट टू फिनाले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Nov 2025 01:20 PM (IST)
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को लेकर इन दिनों दर्शकों के अंदर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है.क्योंकि, शोके ग्रैंड फिनाले में अभी महज एक हफ्ता ही बचा है.अभी तक शो से कई कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं. इस बीच शो का विनर कौन बनेगा, इसको लेकर दर्शकों के अंदर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है.

अब ग्रैंड फिनाले से पहले इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' के मेकर्स ने 'टिकट टू फिनाले' का आयोजन किया. इसी बीच 'टिकट टू फिनाले' को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, इस कंटेस्टेंट ने 'टिकट टू फिनाले' अपने नाम कर लिया है.

बिग बॉस ने मालती-शहबाज को किया असेंबली हॉल से बाहर

बता दें 'टिकट टू फिनाले' को लेकर बीते दिनों कंटेस्टेंट के बीच खूब बवाल देखने को मिला था. ऐसे में 'बिग बॉस' भी एक जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आए.शहबाज और मालती को बिग बॉस ने असेंबली हॉल से बाहर जाने के लिए कहा.वहीं, 'बिग बॉस' ने बाकी घरवालों को ये तय करने के लिए कहा कि क्या मालती और शहबाज को टिकट टू फिनाले मौका मिलना चाहिए.

बिग बॉस ने 'टिकट टू फिलाने' टास्क के दौरान गार्डन एरिया को फायर ओशन सेटअप में बदल दिया है. RealtheKhabri के अनुसार 'बिग बॉस 19' टिकट टू फिनाले राउंड में दो दावेदार बचे थे. अशनूर कौर और प्रणीत मोरे, जिसमें अशनूर ने टास्क को जीत लिया और वो डायरेक्ट फिनाले में पहुंच गईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

बता दें अशनूर कौर को दर्शक टॉप 5 में नहीं देख रहे थे. इसी बीच एक और प्रोमो सामने आया है जिसमें फरहाना भट्ट काफी गुस्से में नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं गुस्से में फरहाना अपना प्लेट तक तोड़ देती हैं. शहबाज और फरहाना के बीच इस दौरान खूब बहस होती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

फरहाना से शहबाज कहते हैं कि ये बदमाशी बाहर दिखा, लेकिन वो चिल्ला पड़ती हैं और कहती हैं मेरे सामने मुंह मत चला तू. इसके अलावा अब प्रणित मोरे और अमाल मलिक की दोस्ती भी टूट चुकी है. प्रणित मोरे ने अमाल से कह दिया कि वो उनके दोस्त नहीं हैं.

Published at : 25 Nov 2025 01:19 PM (IST)
