एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक कई ऐसे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है.वैसे तो इन दिनों शो की ज्यादातर कहानी तुलसी, मिहिर और नॉयना के ईर्द-गिर्द ही घूम रही है.जबसे मिहिर ने नॉयना के संग एक रात व्यतीत किया है, तबसे वो एक अलग ही जोन में जा चुका है.

शो में अब तक देखने को मिला कि मिहिर ने अपना सबकुछ तुलसी के नाम कर दिया है. तुलसी इस बात को जानकर हैरान है कि आखिर मिहिर ने ऐसा क्यों किया. इसी बीच तुलसी को मिहिर से बात करने के वक्त भी मिल जाता है. वो मिहिर को बताती है कि अंगद और वृंदा की शादी में उसका कोई हाथ नहीं है.

मिहिर को समझाएगी तुलसी

तुलसी बताती है कि अंगद और वृंदा शादी कर रहे थे तब वो वहां पहुंची थी, लेकिन सबको लगा कि उसने ही शादी करवाई है. मिहिर को तुलसी समझाती है कि अच्छा हुआ अंगद ने मालती के संग शादी नहीं की. क्योंकि, अगर वो मालती से शादी कर लेता तो सब बर्बाद हो जाता.

शादी वो मालती से करता और प्यार वृंदा से करता. ऐसे में अंगद छुपछुप कर वृंदा से मिलने जाता. तुलसी आगे कहती है कि कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका पति उसे धोखा दे. अगर अंगद ऐसा करता तो हम समाज में क्या मुंह दिखाते.

डिनर डेट पर जाने की जिद करेगी तुलसी

मिहिर को तुलसी बताती है कि उसने अंदग को कहा है कि घर आने की जरूरत नहीं है, पहले अपने दम पर कुछ कर उसके बाद घर आना.इसके अलावा तुलसी कहती है कि मालती की शादी वो करवाएगी, अंगद से भी अच्छा लड़का उसके लिए ढूंढेगी.इसी बीच बातों ही बातों में मिहिर से तुलसी डिनर डेट पर चलने के लिए कहती है.

मिहिर टाल-मटोल करता है. लेकिन, तुलसी कहती है कि मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए. इधर, रणविजय के घरवाले परी संग उसकी शादी फिक्स करने के लिए शांति निकेतन आते हैं. ऐसे में इस बार तुलसी तो कुछ नहीं करती, लेकिन शोभा परी की शादी रोकने के लिए नई चाल चलती है.क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है.

