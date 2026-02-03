हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Written Update: 'अनुपमा' के आगे झुकने को मजबूर हुई वसुंधरा, शो में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट

Anupama Written Update: 'अनुपमा' के आगे झुकने को मजबूर हुई वसुंधरा, शो में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. शो की कहानी एकदम बदल चुकी है. हाल ही में शो में अनुपमा की जीत दिखाई गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Feb 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा का इन दिनों टीआरपी में बहुत ही बुरा हाल है. ऐसे में मेकर्स ने ठान लिया है कि वो कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट लेकर आएंगे जिससे टीआरपी में अनुपमा की रैंकिंग सुधर सके. शो में अब तक देखने को मिला कि रजनी से अनुपमा लड़ाई लड़ रही थी.

अब वो लड़ाई अनुपमा जीत चुकी है. ऐसे में रजनी उससे बार-बार माफी मांगती हुई नजर आ रही है. वहीं, चॉल के लोगों ने भी अनुपमा को काफी भला बुरा कहा था. ऐसे में अब वो भी अनुपमा को मनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि, अनुपमा के मन में उसके साथ हुए बर्ताव का बहुत दुख है.

वो कुछ भी करने में हिचक रही है. वहीं चॉल के लोग उसका धूमधाम तरीके से स्वागत कर रहे हैं. दूसरी तरफ पराग का घर भी नीलाम होने से बच चुका है. ये सब अनुपमा की वजह से हुआ है. प्रेम ने घर आकर सारी सच्चाई बता दी. उसके बाद परिवार के लोग काफी खुश है.

पराग होगा शर्मिंदा

पराग से प्रेम कहता है कि मम्मी ने हमारा घर नीलाम होने से बचा लिया.इतना ही नहीं बिल्डर आपके सारे पैसे भी वापस कर देगा.घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं. अनुपमा के साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए पराग काफी शर्मिंदा होता है. वहीं, वसुंधरा भी कहती है कि हमारे घर को अनुपमा जी ने बचाया है अब मैं उनके आगे झुककर माफी मांगूंगी.

दूसरी तरफ माही और गौतम घर के गहनों को चुराकर भाग रहे थे. क्योंकि, घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है. ऐसे में पराग उन्हें घर से निकालते हुए कहता है कि अपने घर पहुंचकर आप लोग मुझे कॉल कर देना. इस दौरान प्रेम कहता है कि मैं वीडियो बना लेता हूं, क्योंकि बाद में आप लोग पलट ना जाए.

वहीं, परिवार के सभी लोग अनुपमा के संग किए गए अपने व्यवहार के लिए काफी दुखी होते हैं. इसी बीच अनुपमा के पास एक कॉल आती है और वो कहती है कि अब जाना पड़ेगा. सभी लोग चौंक जाते हैं. जल्द ही शो में नया ट्विस्ट आएगा, जिससे शो की कहानी बदल जाएगी. दूसरी तरफ अब कोठारी हाउस में एक बार फिर से परी का स्वागत किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:-आर माधवन ने चार साल के लिए फिल्मों से क्यों लिया था ब्रेक? एक्टर बोले- 'मैं दूसरों की धुन पर नाच रहा था'

Published at : 03 Feb 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
US Tariff On India: भारत पर अब कितना अमेरिकी टैरिफ लगेगा? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी कम
भारत पर अब कितना अमेरिकी टैरिफ लगेगा? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी कम
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
विश्व
न्यूक्लियर मिसाइल में फ्यूल की जगह भर दिया पानी... चीन में किसने कर डाला कांड
न्यूक्लियर मिसाइल में फ्यूल की जगह भर दिया पानी... चीन में किसने कर डाला कांड
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: 'PM Modi सबसे अच्छे दोस्त..', व्यपार समझौते के बाद बोले Donald Trump | Tariff
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस वालों से Mamata Banerjee की बहस, 'लोगों को धमकाया जा रहा' | Breaking
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस से क्यों भिड़ीं Mamata Banerjee? | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: Tariff वॉर में Donlad Trump का यू-टर्न..क्या है पीछे की 'इनसाइड स्टोरी'? | PM
India-US Trade Deal: अमेरिका ने भारत के लिए घटाया टैरिफ, अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा Tariff | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US Tariff On India: भारत पर अब कितना अमेरिकी टैरिफ लगेगा? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी कम
भारत पर अब कितना अमेरिकी टैरिफ लगेगा? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी कम
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
विश्व
न्यूक्लियर मिसाइल में फ्यूल की जगह भर दिया पानी... चीन में किसने कर डाला कांड
न्यूक्लियर मिसाइल में फ्यूल की जगह भर दिया पानी... चीन में किसने कर डाला कांड
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कब-कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कब-कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
हेल्थ
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
यूटिलिटी
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget