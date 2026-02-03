रुपाली गांगुली के शो अनुपमा का इन दिनों टीआरपी में बहुत ही बुरा हाल है. ऐसे में मेकर्स ने ठान लिया है कि वो कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट लेकर आएंगे जिससे टीआरपी में अनुपमा की रैंकिंग सुधर सके. शो में अब तक देखने को मिला कि रजनी से अनुपमा लड़ाई लड़ रही थी.

अब वो लड़ाई अनुपमा जीत चुकी है. ऐसे में रजनी उससे बार-बार माफी मांगती हुई नजर आ रही है. वहीं, चॉल के लोगों ने भी अनुपमा को काफी भला बुरा कहा था. ऐसे में अब वो भी अनुपमा को मनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि, अनुपमा के मन में उसके साथ हुए बर्ताव का बहुत दुख है.

वो कुछ भी करने में हिचक रही है. वहीं चॉल के लोग उसका धूमधाम तरीके से स्वागत कर रहे हैं. दूसरी तरफ पराग का घर भी नीलाम होने से बच चुका है. ये सब अनुपमा की वजह से हुआ है. प्रेम ने घर आकर सारी सच्चाई बता दी. उसके बाद परिवार के लोग काफी खुश है.

पराग होगा शर्मिंदा

पराग से प्रेम कहता है कि मम्मी ने हमारा घर नीलाम होने से बचा लिया.इतना ही नहीं बिल्डर आपके सारे पैसे भी वापस कर देगा.घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं. अनुपमा के साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए पराग काफी शर्मिंदा होता है. वहीं, वसुंधरा भी कहती है कि हमारे घर को अनुपमा जी ने बचाया है अब मैं उनके आगे झुककर माफी मांगूंगी.

दूसरी तरफ माही और गौतम घर के गहनों को चुराकर भाग रहे थे. क्योंकि, घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है. ऐसे में पराग उन्हें घर से निकालते हुए कहता है कि अपने घर पहुंचकर आप लोग मुझे कॉल कर देना. इस दौरान प्रेम कहता है कि मैं वीडियो बना लेता हूं, क्योंकि बाद में आप लोग पलट ना जाए.

वहीं, परिवार के सभी लोग अनुपमा के संग किए गए अपने व्यवहार के लिए काफी दुखी होते हैं. इसी बीच अनुपमा के पास एक कॉल आती है और वो कहती है कि अब जाना पड़ेगा. सभी लोग चौंक जाते हैं. जल्द ही शो में नया ट्विस्ट आएगा, जिससे शो की कहानी बदल जाएगी. दूसरी तरफ अब कोठारी हाउस में एक बार फिर से परी का स्वागत किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:-आर माधवन ने चार साल के लिए फिल्मों से क्यों लिया था ब्रेक? एक्टर बोले- 'मैं दूसरों की धुन पर नाच रहा था'